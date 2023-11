Mantenere il sistema immunitario efficiente con Ringana

È fondamentale mantenere il sistema immunitario efficiente perchè difende il nostro organismo contro gli aggressori. Soprattutto in inverno.

Dieta equilibrata, sonno regolare e attività fisica contribuiscono già in modo significativo a mantenerlo in equilibrio. Si può ulteriormente rafforzarlo con l’aiuto della natura. Come per esempio con i funghi vitali che RINGANA ha messo sotto il microscopio per isolare potenti attivi da inserire nelle sue CAPS immu.

Il dipartimento di ricerca e sviluppo ha scrutinato 3 tipologie di funghi, già impiegati nella medicina tradizionale cinese e giapponese:

FUNGO SHIITAKE: il re dei funghi, ricco di alfa-glucani, RINGANA lo utilizza per combattere infezioni e infiammazioni; MAITAKE o Grifola frondosa: questo “fungo danzante” contiene un’elevata concentrazione di beta-glucani che contribuisce a migliorare in modo significativo la risposta immunitaria. Unito allo SHIITAKE, l’effetto stimolante sul sistema immunitario è ancora più potente; REISHI: ricco di polisaccaridi è in grado di stimolare il sistema immunitario attraverso l’aumento dell’attività dei linfociti T, cellule capaci di riconoscere agenti patogeni come virus, batteri e funghi, e di combatterli.

Le CAPS immu sono vegane e gluten free e si utilizzano durante i pasti (3 capsule al giorno).