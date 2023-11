Settimana bianca in Alta Badia: qualche idea per una vacanza top

In Alto Adige sta per cominciare la stagione invernale ed è quindi arrivato il momento di pianificare una bellissima vacanza all’insegna del relax e delle attività invernali. Vogliamo quindi darvi qualche suggerimento per rendere speciale la vostra settimana bianca.

Innanzitutto vogliamo consigliarvi di prenotare (con un certo anticipo per non rischiare il tutto esaurito) il vostro soggiorno presso l’hotel Savoy in Alta Badia, per la precisione a La Villa, ambita meta turistica estiva e invernale. Il motivo di questo consiglio è presto detto; l’offerta wellness è eccezionale: piscina coperta riscaldata e idromassaggio, percorso Kneipp, docce emozionali, sauna e poltrone a infrarossi, sauna finlandese, bagno turco, solarium, bagno d’acqua salina e sala fitness per mantenersi in forma o ritrovare quella perduta. Eccezionali sono poi l’offerta gastronomica e i tanti altri servizi di questa magnifica struttura 4 stelle.

Una volta che sarete sistemati nel vostro hotel potrete organizzare nei minimi dettagli il vostro soggiorno.

Alta Badia: un paradiso per chi ama gli sport invernali

L’Alta Badia è bellissima durante la stagione estiva, periodo in cui si possono fare magnifiche escursioni e sbizzarrirsi con la mountain bike, ma è stupenda anche durante i mesi invernali, periodo in cui si trasforma in un vero e proprio paradiso per gli appassionati dello sci e degli altri sport invernali.

Qui la stagione sciistica 2023-2024 inizierà il 5 dicembre 2023 e terminerà il 7 aprile 2024 e chi soggiorna a La Villa ha a sua completa disposizione il comprensorio sciistico dell’Alta Badia, che si trova a un’altitudine compresa tra i 1.300 e i 2.778 metri: 130 km di piste perfettamente preparate e ben 53 impianti di risalita. Qui c’è posto per tutti gli sciatori, dai principianti ai più esperti che potranno passare giornate indimenticabili.

Un suggerimento che vogliamo darvi è quello di percorrere uno dei più bei itinerari sciistici del mondo, quello del Sellaronda, 30 km sugli sci, una vera e propria “full immersion” nelle Dolomiti attraversando 4 passi (Campolongo, Pordoi, Sella e Gardena) e 5 paesi (Corvara e Colfosco in Alta Badia, Arabba, Canazei, Selva di Val Gardena).

Agli appassionati di snowboard, invece, suggeriamo lo Snowpark Alta Badia, sull’altopiano del Piz Sorega; qui si trova l’Eden degli snowboarder e dei freestyler.

A chi ama lo slittino consigliamo la pista da slittino Tru liösa Foram che parte dall’altopiano del Piz Sorega e arriva sino a San Cassiano (circa 3 km); altra possibilità è il sentiero per slittino Rit-Biei la cui partenza è nei pressi del lago di Rit con arrivo al maso Biei (circa 2 km).

Molte anche le possibilità per gli appassionati delle escursioni con le ciaspole fra cui si ricordano quella Prati di Störes-Piz Sorega, quella Spëscia-Sasso Croce e quella San Cassiano-Piz Sorega-Pralongiá.

Alta Badia: la magia del Natale

Soggiornando in Alta Badia avrete la possibilità di assaporare la magia del periodo natalizio visitando i bellissimi mercatini di Natale.

Fra i tanti che vengono organizzati vi consigliamo di recarvi a quello di Corvara, il “Marcé da Nadé”, piccolo ma suggestivo mercatino di Natale basato sulle tradizioni e sulla cultura ladine. L’evento si svolge a partire dall’8 dicembre 2023, giorno dell’Immacolata, fino al 7 gennaio 2024 nella piazza del comune di Corvara.

Altri mercatini natalizi che meritano una visita sono anche quelli di San Cassiano e di Brunico.