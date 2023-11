Mantra, Estetica e Simbolismo, le novità di Pandora Me

L’ultima novità della collezione Pandora ME è un mix di simbolismo ed estetica e invita chi la indossa a esplorare un significato personale attraverso il proprio look. I nuovi gioielli includono medallion e mini pendenti con tantissimi significati, oltre a una nuova collana e bracciale con catena a sfere e un nuovo design di anello con borchie.

Il Power of the Light Sun Medallion Pandora ME, ad esempio, incarna l’energia solare con linee e triangoli irradianti, creando un design geometrico con placcatura in oro 14 carati. Due nuovi pendenti introducono anche l’idea del mantra: parole forti incise su un medallion, da interpretare a modo proprio così da rendere ogni pezzo molto personale. Con queste caratteristiche simboliche, i nuovi charm Pandora ME diventano moderni amuleti di forze positive come amore, fortuna e gratitudine.

“Pandora ME è una collezione incentrata sull’idea di creatività, sul coinvolgimento delle persone in questo viaggio di espressione della loro personalità”, affermano i SVP Creative Directors A. Fillippo Ficarelli e Francesco Terzo, “e i charm a medallion e i mini pendenti ne sono una parte importante… si tratta di elevazione, di modernità, di significato, di artigianalità”.

Il lancio introduce anche nuovi modelli di collane, bracciali e anelli perfetti per essere indossati insieme. La nuova Collana Maglia Link e Sfere Padora ME, ad esempio, è una moderna rivisitazione in metallo del classico filo di perle. L’anello Geometrico con Pietre Pandora ME, invece, è caratterizzato da borchie a forma di piramide intorno alla fascia. Il design si ispira all’abbigliamento con le borchie, ma con un tocco in più: una pietra di zirconia cubica che brilla tra ogni borchia. Ogni gioiello Pandora è meticolosamente rifinito a mano da abili artigiani, e in media ogni pezzo passa attraverso 25 paia di mani. I nuovi gioielli di Pandora ME sono stati realizzati con tecniche innovative, come il Medallion Zodiac Wheel Pandora ME con una freccia mobile che può essere ruotata per indicare uno qualsiasi dei 12 segni zodiacali, mettendo il significato del gioiello nelle mani di chi lo indossa.