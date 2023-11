Abet Laminati lancia una nuova collezione di laminati: Mare Nostrum

La collezione disegnata da Matteo Ragni si compone 6 pattern realizzati in stampa digitale (Fetch, Islands, Octopus, Net, Papersail, Shark), ognuno di questi declinato in 4 colori che richiamano le tonalità naturali del mare e della terra. I decori della collezione saranno caratterizzati da un core realizzato in Re-Abet, prodotto costituito da carta kraft 100% riciclata.

I nuovi pattern pensati da Matteo Ragni sono intervallati da pannelli grezzi in Re-Abet, proprio per dare la possibilità di conoscere e toccare con mano la vera natura di questa speciale soluzione.

“È una collezione di decori che celebra il mare, simbolo di vitalità e biodiversità, elemento che lambisce le coste di tutti i continenti e che li tiene uniti e collegati tra loro. Il mare, il nostro mare, di tutti e per tutti, dove trovano casa migliaia di specie marine in un ecosistema spesso messo in crisi dalle azioni dell’uomo. I decori prendono formalmente spunto da pesci e moto ondoso per ricreare dei pattern più astratti e geometrici. Un messaggio sottotraccia per ricordarci di prenderci cura del nostro mare e del nostro unico pianeta terra.” Matteo Ragni

Re-ABET e La Sostenibilità

Spesso si parla degli aspetti più tecnici dei laminati: la facilità di posa e la resistenza del materiale sono sicuramente le caratteristiche più conosciute. Ma c’è anche dell’altro: l’aspetto della sostenibilità dei prodotti.

A tal proposito, Abet Laminati ha messo in atto una serie di comportamenti e processi utili alla riduzione degli impatti ambientali e ha redatto il catalogo dal nome “Abet GoGreen”, che illustra la visione, i risultati e i prossimi obiettivi dell’azienda.

Scegliere un laminato Abet significa scegliere un prodotto di qualità, duraturo, capace di resistere all’usura, che mantiene intatte le sue caratteristiche nel tempo.

Ed è proprio partendo da questa filosofia che Abet ha deciso di puntare sempre più in alto, arrivando a realizzare Re-Abet, laminati composti da carte kraft riciclate al 100%.

La nuova collezione Mare Nostrum composta dai suoi 24 decori e ideata da Matteo Ragni per Abet si sposa perfettamente con il progetto Re-Abet, ma soprattutto con l’impegno dell’azienda, orientato verso la riduzione degli impatti ambientali e alla continua ricerca.

Il costante impegno di Abet nella ricerca e nello sviluppo di materiali, che possano andare oltre quelli tradizionali, si traduce in laminati che da sempre mantengono intatte le loro caratteristiche nel tempo, contribuendo alla realizzazione di prodotti durevoli e di qualità.

ABET LAMINATI

Nata a Bra alla fine degli anni Cinquanta, oggi Abet Laminati è una tra le più importanti realtà produttrici di laminati decorativi presente in Italia e in oltre 90 paesi di esportazione.

Con una vasta gamma di collezioni che combinano struttura e immagine, avanguardia tecnologica e ricerca estetica, Abet laminati ascolta, risponde e anticipa le numerose richieste di un mercato in costante crescita e definizione.

Sotto la guida degli attuali design curator Giulio Iacchetti e Matteo Ragni, oggi l’azienda promuove progetti di libera esplorazione creativa sulle superfici, ispirati dalla volontà di guardare ogni materiale oltre quello che appare, pensarlo in un contesto diverso, dargli dignità nuova e dirompente.