APIVITA presenta nuovi trattamenti anti-age con la linea BEEVINE ELIXIR

L’invecchiamento cutaneo è una delle principali preoccupazioni delle donne, dai quarant’anni, che dichiarano di avere almeno tre richieste principali per i loro prodotti di bellezza: l’efficacia, l’attenzione agli ingredienti e il risveglio della propria femminilità come parte integrante del loro rituale di bellezza. Per rispondere a queste esigenze – dopo sette anni di ricerca – APIVITA si reinventa ed entra in una nuova era dei trattamenti anti-age, presentando la nuova linea BEEVINE ELIXIR, in grado di riattivare la produzione di collagene per ricreare un perfetto elisir di giovinezza per la pelle. Potenziata da una nuova tecnologia brevettata – il complesso PROPOLIFT – e arricchita con il collagene vegetale, la nuova linea BEEVINE ELIXIR fornisce la soluzione definitiva per riempire le rughe, le linee sottili e migliorare la compattezza della pelle, per un contorno del viso più definito.

Il nuovo ed esclusivo complesso brevettato PROPOLIFT è ricco di polifenoli della propoli e della vite, due ingredienti naturali con una delle più alte concentrazioni di polifenoli in natura. Grazie alla sua expertise nel campo della bellezza, APIVITA è stata in grado di microformulare i preziosi ingredienti del complesso PROPOLIFT, per garantire il massimo assorbimento istantaneo e un’efficacia prolungata sulla pelle fino ad otto ore.

La linea è composta da:

CREMA ANTI-RUGHE RASSODANTE LIFTANTE – 50ml

È una crema ricca dalla texture confortevole per un nutrimento profondo, composta con il 96% di ingredienti di origine naturale. Riempie le rughe in tre modi: in numero, superficie e profondità, rassoda la pelle e ne incrementa l’elasticità, e allo stesso tempo ridefinisce e leviga i contorni del viso grazie al Complesso PROPOLIFT e al Collagene Vegetale. Idrata e rimpolpa la pelle grazie all’acido ialuronico. Nutre, grazie a ceramidi e squalano. È dermatologicamente testata e non comedogena.

Da utilizzare mattina e /o sera su pelle detersa e asciutta, idealmente dopo l’applicazione del Siero o dell’Olio BEEVINE ELIXIR per risultati eccellenti.

SIERO ANTI-RUGHE RASSODANTE LIFTANTE – 30ml

La sua formula è un delicato e concentrato elisir di giovinezza istantanea per un effetto lifting e ringiovanente. Contiene il 91% di ingredienti di origine naturale. Riempie le rughe in tre modi: in numero, superficie e profondità, rassoda la pelle e ne incrementa l’elasticità e allo stesso tempo ridefinisce e leviga i contorni del viso grazie al Complesso PROPOLIFT e al Collagene Vegetale. Idrata e rimpolpa la pelle grazie all’acido ialuronico. Illumina il tono della pelle grazie al 5% di Niacinamide. È dermatologicamente testata e non comedogeno.

Da utilizzare mattina e / o sera, su pelle detersa e asciutta, idealmente prima dell’applicazione della Crema BEEVINE ELIXIR per risultati eccellenti.

OLIO VISO RICOSTITUENTE RASSODANTE – 30ml

La sua texture in olio è delicata, confortevole e si assorbe facilmente. Gli ingredienti sono al 98% di origine naturale. Rassoda la pelle e ne incrementa l’elasticità, oltre a rigenerarla grazie all’Olio di Propoli e all’Olio di Semi di Uva. Rinnova e leviga la pelle del viso grazie all’Olio di Salicornia, che svolge un’azione simile a quella del Retinolo.

Dona un effetto ringiovanente alla pelle grazie a Neroli, Patchouli, Salvia Sclarea, Rosa e Oli Essenziali di Geranio. È dermatologicamente testato. Da usare sera e mattina su pelle detersa e asciutta.

CREMA NOTTE INTENSIVA LIFTANTE RIGENERANTE – 50ml

La sua texture è morbida e soffice, piacevole da applicare. Gli ingredienti sono di origine naturale al 96%. Riempie le rughe in tre modi: in numero, superficie e profondità,

rassoda la pelle e ne incrementa l’elasticità, e allo stesso tempo ridefinisce e leviga i contorni del viso grazie al Complesso PROPOLIFT e al Collagene Vegetale. Rigenera e leviga la pelle del viso grazie all’Olio di Salicornia, che svolge un’azione simile a quella del Retinolo. Rinnova la pelle grazie all’Enzima di Papaya. È dermatologicamente testata e non comedogena.

Da utilizzare la sera, su pelle detersa e asciutta, idealmente dopo l’applicazione del Siero o dell’Olio BEEVINE ELIXIR per risultati eccellenti.

CREMA ANTI-RUGHE CONTORNO OCCHI E LABBRA – 15ml

Ingredienti di origine naturale al 96% per questa crema dalla texture vellutata per uno sguardo fresco e riposato. Riempie le rughe in tre modi: in numero, superficie e profondità, rassoda la pelle e ne incrementa l’elasticità, e allo stesso tempo ridefinisce e leviga i contorni del viso grazie al Complesso PROPOLIFT e al Collagene Vegetale. Idrata e rimpolpa la pelle grazie all’acido ialuronico. Riduce borse e occhiaie grazie agli attivi biotecnologici marini e alle Bacche di Goji. È oftalmologicamente testata.

Da utilizzare mattina e/o sera, su pelle detersa e asciutta, idealmente dopo l’applicazione del Siero Occhi 5 Azioni, per risultati eccellenti.

CREMA ANTI-RUGHE RASSODANTE LIFTANTE – 50ml

Con il 96% di ingredienti di origine naturale, questa crema evidenzia una texture leggera e setosa che lascia una sensazione di freschezza e di idratazione profonda.

Riempie le rughe in tre modi: in numero, superficie e profondità, rassoda la pelle e ne incrementa l’elasticità, e allo stesso tempo ridefinisce e leviga i contorni del viso grazie al Complesso PROPOLIFT e al Collagene Vegetale. Idrata e rimpolpa la pelle grazie all’acido ialuronico. È dermatologicamente testata e non comedogena.

Da utilizzare mattina e/o sera su pelle detersa e asciutta, idealmente dopo l’applicazione del Siero BEEVINE ELIXIR per risultati eccellenti.

L’acquisto di ogni prodotto APIVITA supporta il Billion Bees Program, per la rigenerazione della popolazione delle api, contribuendo così alla ripopolazione delle api da miele, attori chiave nella preservazione della biodiversità delle piante e nella riduzione degli impatti del cambiamento climatico.