Venini in red, le proposte con l’arrivo del Natale

Con l’arrivo delle feste VENINI si prepara a ravvivare la casa con proposte di decorazione pensate per creare un’atmosfera magica. Un total look che tinge gli ambienti di riflessi rossi, colore per eccellenza del periodo festivo, attraverso le opere in vetro del brand, forgiate secondo le più esclusive tecniche della tradizione muranese.

FAZZOLETTO

design by Fulvio Bianconi e Paolo Venini – 1948

L’iconico vaso Fazzoletto è tra le prime opere progettate dall’artista e designer Fulvio Bianconi per Venini. Deve il suo profilo alla “tecnica della mano volante”, da cui deriva l’estensione del suo nome: il gesto sapiente dei maestri vetrai che imprime sul vetro soffiato un leggero drappeggio, il ricordo di un tessuto sollevato dalla brezza. Un gesto che diventa materia, che è arte, magia, poesia.

SANTA – ROSSO E FOGLIA D’ORO

Decorazione natalizia – design by VENINI

L’ornamento natalizio di Venini in versione rossa viene impreziosito ulteriormente con una foglia d’oro per donare un effetto perlescente alla decorazione. Perfetto da appendere all’albero o per decorare con eleganza la tavola, Santa in rosso e foglia d’oro rappresenta l’oggetto di design ideale per celebrare con gioia il Natale.

SANTA – ROSSO

Decorazione natalizia – design by VENINI

L’expertise di Venini si traduce anche nell’abilità di estendere la propria maestria della lavorazione del vetro anche per momenti unici ed indimenticabili come le feste natalizie. Santa è l’esempio perfetto che unisce eleganza ed altissima qualità. L’ornamento natalizio, realizzato in vetro soffiato, è rifinito con la tecnica del “rigadin”.

NARCISO

centrotavola, design by VENINI

La mise en place si arricchisce con Narciso, il centrotavola di Venini, nato dalla sapiente ed abile maestria dei maestri vetrai muranesi, in grado di creare oggetti inconfondibili di design e di altissima qualità. Il centrotavola è impreziosito dalla forma floreale dalle linee morbide e avvolgenti, creando un’atmosfera magica e senza tempo.

BALLOTON LUCE

design by VENINI, 2023

Caratterizzate da un particolare effetto a rilievo incrociato, le lampade della collezione Balloton prendono nome dalla tecnica utilizzata per realizzarle. In fase di lavorazione a caldo il maestro soffia il vetro in uno stampo di metallo, il cui interno è costellato di punte dalla forma piramidale: la materia, riempiendo il vuoto, si plasma con questa particolare texture.

DECO LUCE

design by VENINI – 2023

Questa affascinante lampada trasforma un prodotto storico VENINI in una fonte luminosa unica: l’iconico vaso DECO si rinnova e diventa una lampada da tavolo a batteria ricaricabile, unendo l’eleganza del passato con la comodità del presente. Con un design senza tempo, Deco incanta per la sua bellezza intrinseca e per il perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità.

FANTASMINO

design by VENINI – 2023

Dalla sapiente lavorazione del vetro che restituisce a questo oggetto una percezione di leggero movimento, come se fosse sospeso nello spazio, nasce la collezione di lampade da tavolo FANTASMINO. La loro sagoma iconica nasce da un esclusivo prototipo d’archivio e porta un tocco giocoso negli ambienti dell’abitare.