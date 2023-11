Le vasche freestanding di Kreoo: un design che nasce dal marmo

Venature e nuance uniche, insieme alla cura di spessori ed ergonomia, esprimono le collezioni di vasche freestanding Kreoo. Il loro design nasce dal marmo, intagliato da un unico blocco e lavorato mediante la combinazione di processi industriali e procedure manuali: si mescola a legno e metallo e defjnisce oggetti preziosi e customizzati nei quali ritrovare un momento di benessere personale. Ad aver firmato queste famiglie prodotto sono Matteo Nunziati, con Hug, Alberto Apostoli con Pearl, Enzo Berti con Kora e Kalypso, e il centro stile e ricerca del brand con Venice: cinque soluzioni con una propria e unica identità estetica, capaci di plasmare la pietra naturale e di portarla alla massima espressione.

La vasca Hug è un guscio in marmo dalle forme morbide nel quale è integrata, sulla parte frontale, una scaffalatura in legno di noce o eucalipto. I ripiani sono sagomati e ritmati da tre elementi verticali e permettono di riporre accessori e salviette per la massima funzionalità, mentre l’interno stondato e la delicata inclinazione dei lati suggeriscono il comfort della vasca.

Anche Pearl nasce dall’incontro tra due materiali, ma anche tra due concetti antitetici: la collezione disegnata da Alberto Apostoli rievoca il motivo dell’ostrica e la sua dualità tra l’esterno irregolare, riprodotto con il marmo Olive Grey tramite una lavorazione materica mai uguale e realizzata a mano, e l’interno liscio e chiaro, ottenuto mediante una resina con finitura madreperla. Si aggiunge il sistema Airpool, con un piacevole sistema di micro idromassaggio per una soluzione dedicata al benessere.

Kalypso e Venice sono invece prodotte interamente in marmo, personalizzabili entrambe in una selezione di sette differenti materiali: la prima trae ispirazione dal linguaggio neoclassico, di cui mantiene i profili armoniosi, ma resi più essenziali, e la forma leggermente più alta in corrispondenza dell’appoggio della schiena. Venice è un ovale allungato di estrema eleganza e il materiale lapideo, progressivamente assottigliato, consegna un bordo affusolato e leggero e un involucro che esalta la trama della pietra naturale.

Un bacino morbido definisce anche Kora: appare come un monolite scavato da un unico blocco con un profilo superiore ad altezze variabili che ne agevola l’ingresso e crea un risultato di grande raffinatezza. La vasca è sollevata da un cavalletto con finitura oro, bronzo scuro o nero opaco, e sembra fluttuare su questa esile struttura metallica, in un design straordinario.