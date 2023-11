Le nuove proposte per la zona notte firmate Tomasella

Tomasella propone arredi funzionali e innovativi per migliorare con stile e creatività il comfort e l’estetica di tutti gli ambienti della casa. In particolare, per la zona notte, luogo intimo dove rilassarsi e ritrovare la giusta tranquillità dopo un’intensa giornata, l’azienda punta a ricreare un’atmosfera accogliente e confortevole.

Le novità dell’Azienda per questa area della casa sono i letti Shiro e Roxy e il vano porta TV Vista, progettati proprio con l’obiettivo di generare una sensazione piacevole di benessere. Le nuove proposte, caratterizzate da un design contemporaneo, sono disponibili in un’ampia varietà di finiture per essere personalizzate secondo il proprio gusto e il proprio stile e per essere integrate armoniosamente con il resto dell’arredamento.

Il nuovo letto Shiro, per esempio, è un arredo funzionale pensato per l’abitare moderno. Il pannello della testiera è dotato di due morbidi cuscini applicati ed è retroilluminato da una luce a led integrata. Il modello si può avere anche con comodino sospeso e un cassetto. Shiro è disponibile in un’ampia gamma di finiture per soddisfare al meglio qualsiasi esigenza.

Anche il letto Roxy, con gli angoli stondati e un design contemporaneo, è ideale per chi, in poco spazio, desidera una soluzione di grande comfort e ricerca estetica. La testiera è valorizzata da un pannello imbottito, in ecopelle o in tessuto, ed è disponibile anche con una lavorazione matelassé a righe in grado di esaltarne la morbidezza.

Per completare la zona notte Tomasella presenta una nuova soluzione: vano a giorno porta TV Vista, “dettaglio” disponibile per tutti gli armadi scorrevoli dell’azienda. Il modello è orientabile per garantire una visione perfetta dello schermo da qualsiasi angolo della camera. Una soluzione che offre il massimo in termini di personalizzazione e organizzazione degli spazi grazie all’ampia gamma di finiture.

Insomma, tutti gli arredi di design firmati Tomasella non solo aggiungono un tocco di originalità e modernità agli interni, ma ne migliorano anche la funzionalità e l’efficienza.