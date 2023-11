Grand Seiko presenta due nuove creazioni ispirate ai tipici ventagli giapponesi

Nel 1967 è stato presentato per la prima volta l’iconico modello 44GS, l’orologio in cui il linguaggio del design dello Stile Grand Seiko ha trovato la sua massima espressione. Oggi Grand Seiko presenta due nuove creazioni (SBGW297 e SBGW299) che rendono omaggio a questo design, a partire dalle lancette fino al quadrante e alla cassa, e prendono forma in un orologio che propone l’estetica giapponese in modo moderno.

Lo Stile Grand Seiko rappresentato nel 44GS Heritage trova ispirazione nelle linee rette e nelle superfici piatte che si possono osservare in alcuni mestieri tradizionali giapponesi, tra cui le porte scorrevoli di carta, i paraventi e i ventagli pieghevoli, riferimento scelto per i quadranti di questi due inediti segnatempo. Il motivo a raggiera è creato da una serie di superfici piatte e bordi dritti, che ricordano i kamisen, i ventagli di carta giapponesi, e che si armonizzano con la cassa del 44GS con un diametro di 36,5 mm che veste delicatamente ogni tipo di polso.

L’arte della realizzazione dei ventagli pieghevoli giapponesi richiede numerosi passaggi e implica molta pazienza e grande precisione da parte degli artigiani. La caratteristica forma di questi oggetti iconici della cultura giapponese permette di creare un intricato gioco di luci e ombre. Una vivace lancetta dei secondi in acciaio azzurrato termicamente scandisce il tempo sul quadrante bianco con motivo a raggiera. L’orologio è alimentato dal calibro meccanico 9S64, un movimento a carica manuale che garantisce una riserva di carica continua massima di 72 ore quando è completamente carico.