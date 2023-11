Perché personalizzare la cover del telefono

La cover del telefono è una custodia protettiva in plastica o silicone che ha il compito di evitare che, a causa di cadute, urti o graffi, lo Smartphone si rompa.

Mentre in passato le cover erano spesso tutte uguali, a seconda degli stili, fantasie e colori proposti dai vari Brand, nel tempo ha preso sempre più piede la moda delle cover personalizzate per i telefoni, anche e soprattutto grazie all’ampia diffusione e utilizzo di questi dispositivi.

Si tratta di accessori che permettono di decorare e unicizzare il telefono, rendendolo davvero personale e su misura del proprietario.

Le cover dei telefoni personalizzate possono mostrare foto, testi, grafiche, icone, ecc. per raccontare una storia attraverso le immagini ed esprimere a pieno la personalità di chi possiede il telefono.

Vediamo insieme 3 tra le migliori idee per realizzare le cover dei telefoni personalizzate.

5 idee per personalizzare una cover del telefono

La prima ispirazione in fatto di cover dei telefoni personalizzate, nonché una delle più apprezzate, è la cover con foto personali. Possono essere scatti di vita, ritratti, esperienze vissute e immagini a cui si è particolarmente legate. Si può optare per una foto singola o per un collage multiplo, così da avere tra le mani un accessorio da poter sentire davvero nostro. La cover con foto è anche una bellissima idea regalo per stupire le persone più care.

La seconda idea di cover con foto personali riguarda invece le scritte: riprodurre citazioni famose di libri, film o canzoni è una nuova moda che sta contagiando sempre più persone. Possono essere parole per esprimere uno stato d’animo di un determinato periodo, frasi motivazionali, pensieri divertenti che fanno bene all’umore, ecc.

Altra suggestione per quanto riguarda le cover dei telefoni personalizzati sono quelle tridimensionali: non solo l’immagine scelta prosegue anche sui bordi, ma presenta anche un effetto a rilievo. Si tratta di custodie molto suggestive, con ampia scelta di grafiche e motivi.

Anche la cover con liquido glitterato effetto neve è molto richiesta. Oltre a essere una particolarissima custodia, diventa anche un pratico antistress con cui poter giocare in ogni momento, semplicemente agitando il telefono e muovendo il liquido presente.

Infine, tra le cover per telefoni personalizzate più amate negli ultimi mesi troviamo le cover con illustrazioni artistiche. Si tratta di una nuova forma d’arte verso cui giovani artisti stanno mostrando sempre più interesse, mettendo a disposizione la propria arte per realizzare cover che diventano veri capolavori.

Come funziona la personalizzazione delle cover dei telefoni

Le cover dei telefoni personalizzati sono una moda ormai assodata e in costante crescita. Per questo motivo online sono ormai tantissime le Aziende che offrono questo servizio.

Realizzare una cover personalizzata è molto semplice. Una volta scelto il fornitore a cui rivolgersi, è prima di tutto necessario scegliere il modello del proprio Smartphone. Dopo di che, va selezionato il tipo di materiale con cui deve essere creata la custodia, selezionare la grafica da applicare tra le idee disponibili (o caricare la propria fotografia) e mandare in stampa.

La cover personalizzata arriverà a casa vostra in pochissimi giorni!