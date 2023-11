Laneige presenta Glowy Make Up Serum e Lip Treatment Balm

Il brand Laneige ha sviluppato un intero arsenale di tecnologie brevettate e ingredienti potenti, facendo buon uso di prodotti innovativi. Nascono così Glowy Make Up Serum e Lip Treatment Balm.

Glowy Make Up Serum, ha il compito di idratare, assorbire gli eccessi di sebo, preparare la pelle per il makeup e, in breve, essere utilizzato come base. Con una texture sensuale e inodore, questo primer è composto da una polvere minerale di diamante di origine naturale al 100% (per il bagliore perlato), ceramidi (per l’idratazione) derivate dall’olio di oliva (ricco di vitamina E e tocoferolo), potenti ingredienti antiossidanti e tecnologia Light Fit Prep™. Promette una pelle luminosa e radiosa, una routine semplificata, tenuta del long lasting del make up.

Per chi ha il disturbo di labbra secche e poco colorite Lainege propone Lip Treatment Balm, un balsamo 4 in 1 che aiuta a rimpolpare, nutrire, rassodare e levigare. La formula contiene adenosina, peptidi, estratto di menta, cocco e un estratto di perla, per un effetto super shine. Ed ecco labbra voluminose, con una splendida luminosità e una sensazione sensuale e una finitura rosa scintillante.