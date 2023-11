Grand Seiko presenta una nuova limited edition del modello Heritage

Grand Seiko presenta l’inedito segnatempo SBGW303 della collezione Heritage, edizione limitata di 400 esemplari, creato in esclusiva per il mercato europeo. Si tratta di una nuova moderna reinterpretazione dell’iconico 44GS del 1967, il primo Grand Seiko che ha definito i fondamenti del design che tutt’oggi caratterizzano lo stile della marca.

Il modello SBGW303 si ispira al Monte Iwate, visibile dallo Studio Shizukuishi, dove vengono realizzati gli orologi meccanici Grand Seiko. Il quadrante, di un singolare grigio-verde scuro, cattura la bellezza del paesaggio autunnale quando le pendici dei monti si arricchiscono di una complessa varietà di colori, in cui il verde intenso della foresta si mescola con il giallo, il rosso e l’arancione delle foglie autunnali.

All’imbrunire, la montagna è illuminata dalla luce del sole che tramonta e regala un effetto scenico affascinante che si riflette nel quadrante del segnatempo, la cui texture richiama le cime del Monte Iwate accentuando ulteriormente la bellezza di questa raffigurazione.

Il quadrante rappresenta inoltre la luce notturna prodotta dalla luna. Mentre il sole inizia a calare a ovest, la luna è ancora bianca, ma la sua luce diventa gradualmente più intensa, fino a trasformarsi in un bagliore dorato molto luminoso. Il logo Grand Seiko placcato oro sul quadrante della nuova limited edition rappresenta questo riflesso e perpetua un’antica tradizione giapponese che mostra particolare apprezzamento per la luna autunnale, spesso raffigurata nei tipici componimenti poetici giapponesi Haiku.

La finitura a specchio priva di distorsioni della cassa, ottenuta attraverso la lucidatura Zaratsu, è opera degli abili artigiani “Takumi”, mentre gli indici sfaccettati e le lancette delle ore e dei minuti dai profili netti assicurano un’elevata leggibilità e creano le innumerevoli espressioni di luce e ombra in ogni dettaglio. Fin dall’antichità, i giapponesi hanno apprezzato la sottile bellezza della luce e dell’ombra e i loro effetti naturali sullo scorrere del tempo. Mentre in Occidente luce e ombra sono viste come un contrasto, il Giappone trova l’armonia nella loro coesistenza, valorizzandola nel design, dall’arte figurativa all’architettura. Il nuovo segnatempo Grand Seiko è la perfetta espressione di questo patrimonio culturale.

L’orologio è alimentato dal calibro 9S64, un movimento meccanico a carica manuale con 3 giorni di riserva di carica.