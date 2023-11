Clinique Smart Clinical Repair Lifting Face + Neck Cream by Clinique

Clinique Smart Clinical Repair Lifting Face + Neck Cream aiuta a contrastare la lassità cutanea donando un effetto lifting, riduce l’aspetto di linee e rughe su viso e collo, rendendo la pelle più compatta. Dona un’idratazione profonda che dura tutto il giorno e la notte.

In soli 10 giorni rassoda visibilmente le guance che appaiono più compatte. Riduce visibilmente linee e rughe su viso e collo.

Formulata con multi-peptidi e acido ialuronico, Clinique Smart Clinical Repair Lifting Face + Neck Cream è la crema idratante anti-età di Clinique che contrasta le principali esigenze legate all’invecchiamento cutaneo: perdita di elasticità, cedimento di tono, linee e rughe, texture irregolare, pelle spenta e aridità cutanea. È clinicamente provato che rassoda visibilmente guance e mascella e riduce l’apparenza di linee e rughe su viso e collo.

Un’elevata concentrazione di peptidi lavorano in sinergia per rassodare e dare compattezza a viso e collo comprende: un blend di peptidi che stimolano la naturale produzione di collagene e allo stesso tempo ne rallentano il processo di degradazione. I peptidi di fibronectina vanno a rafforzare un elemento molto importante per la nostra pelle. La fibronectina, funge infatti da “colla biologica” agendo quindi da ponte di collegamento tra le cellule e il collagene. La pelle riceverà un’idratazione profonda, grazie a una miscela di ingredienti umettanti ed emollienti come l’acido ialuronico, l’olio di Jojoba, la glicerina, il burro di Karité e il burro di mango.