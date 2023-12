Il filtro solare viso per le vacanze invernali: Eco Defence 50 SPF

Eco Defence 50 SPF di LeLang Skincare è il fluido solare formulato con filtri UV ad alta protezione e di nuova generazione, arricchito con estratti naturali biologici provenienti dalla preziosa area italiana delle Langhe, in Piemonte e indicato per schermare dai raggi UVA + UVB.

Un fluido solare per il viso ad alta protezione utile per prevenire le macchie del viso e le discromie cutanee (tra cui quelle post-acneiche o dovute ad alterazioni ormonali), combattere il foto invecchiamento e schermare la pelle dagli agenti esterni, con effetto antipollution – perfetto quindi, anche per gli ambienti urbani, dove l’inquinamento è una presenza costante.

La sua formulazione impreziosita di estratti naturali biologici, tra cui il complesso aggiunto a base di Pino, Altea, Malva e Calendula (attivi specifici ad azione antiinfiammatoria) lenisce la pelle e la mantiene idratata, luminosa e vitale.

Dalla texture fluida e leggera che si assorbe velocemente, senza ungere né lasciare residui dopo l’applicazione, Eco Defence 50 SPF di LeLang Skincare è indicato anche per le pelli tendenzialmente grasse e con problemi di acne, ma è anche un’ottima base per il trucco, perfetta per le pelli più sensibili, perché non appesantisce grazie alla sua texture fluida dall’apporto lipidico bilanciato.

Eco Defence 50 SPF di LeLang Skincare è un prodotto non comedogenico e non dannoso per l’ecosistema marino: rientra infatti tra i prodotti «Hawaiian Compliant», perché la sua formulazione non contiene Ethylhexyl Methoxycinnamate Benzophenone-3.

Il flacone di Eco Defence 50 SPF di LeLang Skincare è realizzato con materiale riciclato al 100%.