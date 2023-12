La Valle di Natale della Val Gardena

La Valle di Natale con i mercatini tradizionali, dove si possono acquistare prodotti dell’artigianato o gustare prelibatezze locali, tornerà da venerdì 1 dicembre 2023 a domenica 7 gennaio 2024 in Val Gardena, tra le più affascinanti montagne delle Dolomiti, Patrimonio Unesco. Ortisei, il Paese di Natale più esclusivo e pittoresco delle Alpi nel periodo natalizio si trasforma per far sognare ad occhi aperti. Il Paese di Natale unisce le storiche tradizioni della Val Gardena con l’eleganza e l’esclusività di prodotti offerti nelle tipiche casette di legno che invitano tutti a degustare i prodotti locali e le prelibatezze gastronomiche, in una romantica atmosfera. Qui si possono trovare tante idee per regali, dai più originali articoli dell’artigianato ai gustosi dolci natalizi. Oltre al grande assortimento di prodotti, nel Paese di Natale si svolgono anche tante manifestazioni folcloristiche.

A Selva Val Gardena c’è Mountain Christmas, con una striscia di luci lunga 350 metri alla quale saranno appese piccole cabine di una funivia in legno. Ci saranno ovviamente anche stand dove gustare un vin brulè o un dolce di Natale, ammirando gli addobbi e ascoltando le melodie natalizie. Infine, a S. Cristina atmosfera d’Avvento intorno al Lago Monte Pana. Per due solo domeniche (il 10 e il 17 dicembre 2023) l’idilliaco lago alpino del Monte Pana, ai piedi del Sassolungo, si trasformerà in un magico paesaggio natalizio. I visitatori potranno fare una piacevole passeggiata fino al lago, dove ascoltare le melodie dell’Avvento in un tranquillo paesaggio invernale e gustare biscotti natalizi con vin brulé e tè.

Il periodo dell’Avvento è anche il momento ideale per sciare con un’ottima neve e poco affollamento. Per questo periodo esiste un’interessante promozione che è Val Gardena Super Première. Dal 5 dicembre al 23 dicembre 2023, infatti, 4 pernottamenti, 4 giorni di skipass e noleggio dell’attrezzatura sciistica, al prezzo di soli 3 giorni. Nelle scuole di sci si potrà beneficiare di 3 ore consecutive di lezioni private pagandone solo 2. Inoltre, se la vacanza durerà 6 giorni, saranno 2 quelli gratuiti. L’offerta è proposta da tutte le strutture alberghiere aderenti. Ricordiamo che la Val Gardena offre un’ampia area per gli sport invernali con 500 km di piste uniche, moderni impianti di risalita, 30 km di sentieri per escursioni e 115 km di piste per lo sci di fondo e può essere scoperta a piedi, con gli sci o con lo slittino.

A disposizione ci sono oltre 7.000 m² di natura per ogni posto letto. Una vacanza invernale in Val Gardena riserva a ognuno di noi esperienze uniche: dalle sciate itineranti sul leggendario Sellaronda alle velocissime discese sulla famosa pista Saslong di Coppa del Mondo, dalle piacevoli escursioni gourmand sul Seceda fino alle passeggiate all’insegna del relax nel Parco Naturale Puez-Odle. Con oltre 300 giorni di sole all’anno, gli ospiti possono godersi uno spettacolare panorama mozzafiato a 360° sulle Dolomiti sempre immersi nell’atmosfera alpina.