Cofanetti Cosmetici Magistrali e Endocare per un buon Natale

All’amica del cuore, alla mamma, a una nuova conoscenza: regalare un cofanetto beauty è sempre una buona idea. Un kit con gli essenziali per la beauty routine permette infatti di condividere con chi si ama nuovi gesti di cura. I cofanetti natalizi di Cosmetici Magistrali e di Endocare sono un dono pratico ed elegante, perfetto per chi è alla ricerca di un regalo personalizzato.

I quattro cofanetti sono stati infatti pensati per rispondere alle diverse esigenze della pelle per rendere ancora più facile la scelta del regalo. Idratazione, anti age, nutriente e rimpolpante: i cofanetti Cosmetici Magistrali e Endocare contengono i must have delle linee Jaluronius, Ètas, Nutriage e Tensage.

Kit Jaluronius Cosmetici Magistrali con trattamenti idratanti e riequilibranti

Grazie al complesso Jalubalance (tecnologia innovativa per un’azione idratante attiva e funzionale), presente nella crema Jaluronius, è assicurata un’idratazione ottimale per tutta la giornata. Il kit contiene: Jaluronius Cream da 50ml e la Lozione Detergente viso-occhi Kamilla da 200 ml

Kit Ètas Cosmetici Magistrali con trattamenti uniformanti ed elasticizzanti

Grazie all’esclusiva tecnologia Ètas Time Block Factor, un complesso antirughe elasticizzante ideale in caso di pelle segnata e sottile, aiuta la pelle a restare luminosa e tonica a lungo. Il cofanetto natalizio contiene: Crema Ètas viso da 50 ml e Ètas contorno occhi da 15ml.

Kit Nutriage Cosmetici Magistrali con trattamenti nutrienti e rimpolpanti

Grazie all’esclusiva tecnologia Melatosphere, nutre e dona comfort e aiuta a rinforzare e riequilibrare la barriera cutanea delle pelli mature contrastando i segni di cedimento. Il cofanetto contiene: Nutriage Cream da 50ml e Nutriage Eye Balm da 15ml.

Kit Tensage Endocare con trattamenti rimpolpanti e ridensificanti

Grazie al complesso brevettato SCA Growth Factor Technology, la pelle è rassodata e rivitalizzata. Questo complesso ha un’azione rigenerante e antiossidante. Il cofanetto contiene: crema viso Tensage Nutritiva da 50ml e Tensage Nourishing Eye Contour da 15ml.

Il pack elegante è già pronto per essere messo sotto l’albero. Grazie alla chiusura magnetica e alla grafica ricercata, i cofanetti Cosmetici Magistrali ed Endocare, sono pronti per essere donati ai propri cari. Inoltre sono corredati di una fascetta rimovibile per togliere il prezzo dalla confezione.