Boxtherm 60/70, gli inserti a pellet ad alte prestazioni firmati MCZ

Gli inserti a pellet Boxtherm di MCZ sono la soluzione più rapida per avere un vero camino senza impegnarsi in lunghi lavori in casa. Sono perfetti per sostituire i focolari esistenti, che risultano poco efficienti o non funzionano più. Veloci e semplici da installare, gli inserti vengono scelti anche per nuove installazioni. Questi camini sono macchine stagne, con alti rendimenti e basse emissioni. Sono proposti in due misure, 60 e 70 centimetri, e in versione Basic: il pellet si carica da un pratico cassetto posto sopra il focolare.

Gli inserti a pellet Boxtherm hanno una gestione evoluta e intuitiva con la tecnologia Maestro. Si possono comandare dal proprio smartphone sia a casa sia fuori casa con un’applicazione dedicata.