Come preparare la pelle al freddo invernale: i must have di Dr Juri Cosmetics.

La nuova linea di skincare Dr JURI Cosmetics nasce da un approccio olistico e integrato tra medicina estetica, scienza nutrizionale e cosmesi hi tech. Per un’azione globale sui segni del tempo. A firmarla il dr Juri Tassinari, noto specialista nel campo della chirurgia plastica, con molteplici interventi all’attivo, che nel progetto ha travasato esperienza, expertise e sensibilità maturate in quindici di attività. Forte della convinzione che non si può parlare di bellezza senza prima parlare di benessere e salute.

Durante l’inverno la nostra pelle va protetta e per prepararla servono alcuni accorgimenti per evitare di avere una pelle arrossata, secca e disidratata. Ecco i must have di Dr JURI Cosmetics.

CREMA ANTIETÀ RIGENERANTE – 120 EURO

CREMA ANTIETA’, Contiene cellule staminali vegetali della gardenia, che coadiuvano il naturale processo di autoriparazione della pelle. Gli enzimi del melograno agiscono da antiossidanti e combattono i radicali liberi, favorendo il microcircolo e proteggendo la pelle dagli agenti esterni con la loro azione lenitiva.

SCRUB – CREMA VISO – 45,00 EURO

SCRUB – CREMA VISO, come per il caldo, anche per il freddo è importante sfogliare bene la pelle ed eliminare le cellule morte. Lo scrub Dr Juri Cosmetics riduce le imperfezioni cutanee e lievi discromie grazie alla farina di madreperla e sabbia vulcanica. L’olio di jojoba protegge e lenisce la pelle irritata accelerando il processo di turnover. Probiotici e amminoacidi rendono la pelle più ossigenata. La caffeina, antiossidante e lenitiva, migliora la microcircolazione cutanea.

SIERO ILLUMINANTE – 95 EURO

In questo siero l’acido ialuronico a medio peso molecolare interagisce con un formidabile ingrediente vegetale. I cappaprenoli, estratti dal cappero siciliano, catalizzano la naturale risposta della pelle alle aggressioni esterne. Insieme alla vitamina E mantengono la pelle giovane ed elastica. Dona al viso una soffusa luminosità.