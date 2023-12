Biofficina Toscana presenta il suo Natale 2023

Il marchio toscano Biofficina Toscana è un’officina di idee e formulazioni di prodotti biologici, innovativi, legati alla Toscana. Una linea di cosmetici ecobiologici certificati in cui si sposano innovazione ed artigianalità, scientificità e naturalità. La continua ricerca rappresenta il valore fondante del brand, insieme al perseguimento del km 0 per la valorizzazione del territorio con l’utilizzo di pregiate materie prime toscane, nell’ottica di realizzare un progetto compatibile con l’ambiente in ogni suo processo. Per il Natale 2023, il marchio toscano propone sei speciali kit in edizione limitata:

Con l’augurio di abbondanza e fortuna con il melograno ecco il KIT benessere di melograno per una Detersione e idratazione con le vitamine e il sentore del succo di melograno. Il kit contiene Solido al melograno (80gr) che deterge con delicatezza e latte corpo al melograno (50ml) che disseta la pelle in profondità.

KIT note di melograno contiene il Profumo Cuore di melograno con note fruttate e frizzanti unite a delicati aromi dolci-fioriti rigenera i sensi (50ml) e latte corpo al melograno (50ml) che disseta la pelle in profondità.

KIT cronocosmesi night

Con lavanda bio toscana un kit di benessere per corpo e mente da utilizzare la sera per favorire il relax. Il Kit contiene Crema comodino idratante per viso e corpo; Spray cuscino che dona serenità e prepara ad un sonno rigeneratore.

KIT cronocosmesi day contiene Mist energizzante (100ml) per una sferzata di energia mattutina e Contorno occhi lift up (15ml) che distende lo sguardo grazie a caffeina e molecole botox-like.

KIT maschere night&day

Due maschere per donare al viso luce e nutrimento. Il kit contiene Maschera notte beauty sleep (30ml) e Maschera in argilla nera detox illuminante (30ml). Un regalo di i relax a base di vinacce e mirtillo bio.

KIT BT Luce di Camelia

Un prezioso rituale di cura per una pelle luminosa: le Perle di luce (blister da 7 perle) attenuano le discromie e uniformano l’incarnato; la Maschera primer illuminante, in cellulosa vegetale da fibre di uva, è ideale per un effetto bonne mine e da applicare prima del make up.