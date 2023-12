Collezione di orologi $keleton Ecoceramic di PHILIPP PLEIN

Il tanto atteso ritorno del bestseller di PHILIPP PLEIN è pronto per scatenarsi nella collezione Autunno/Inverno 2023. Il marchio è rimasto fedele al design iconico dello $keleton originale e lo ha portato a nuove vette, mantenendone la forza e l’audacia che lo hanno reso immediatamente famoso e ambito. Con il costante desiderio di esplorare nuove tecnologie e di spingersi oltre i limiti, PHILIPP PLEIN si supera ancora una volta introducendo un materiale all’avanguardia che dona alla cassa con forma tonneau una preziosa finitura high-tech.

Realizzato con un composto di ceramica ecologica, che mescola polvere ceramica e biopolimeri, The $keleton Ecoceramic è un vero capolavoro nel regno degli orologi fashion di lusso. L’utilizzo della ceramica ecologica, che sottolinea il raffinato movimento e il design, aggiunge un tocco di modernità all’estetica già straordinaria dell’orologio, disponibile in verde militare, o in nero con squisiti dettagli IP Oro Rosa. La nuova collezione $keleton Ecoceramic è in vendita nelle boutique PHILIPP PLEIN, online e presso i rivenditori autorizzati.