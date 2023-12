Le Capsule Collection firmate WallPepper/Group

WallPepper/Group e Cornelia Hagmann omaggiano la bellezza della natura con una collezione di carte da parati ‘immersive’ e dalla straordinaria capacità espressiva. Le Capsule Collection WallPepper/Group sono vere e proprie suggestioni artistiche a tutta parete. Interpretare un ambiente significa ‘vestire’ le pareti con opere d’arte contemporanea, create e adattate su misura grazie a un supporto di qualità, ecologico e funzionale che permette all’immagine di definire e dominare lo spazio. La decorazione murale si trasforma, quindi, in un elemento fortemente caratterizzante, capace di conferire atmosfera e un’eccezionale forza emozionale alle superfici, assicurando prestazioni di elevata resistenza e durabilità.

L’artista svizzera Cornelia Hagmann firma la nuova Capsule Collection WallPepper/Group, una raccolta di opere d’arte uniche e affascinanti che evocano i colori, le forme e le meraviglie della natura, suggestioni create per decorare le pareti degli ambienti living contemporanei e generare nuove ed emozionanti ‘visioni’ abitative.

“La mia gioia e passione è ritrarre la natura e focalizzare l’occhio umano sui suoi fantastici dettagli. Durante le mie escursioni nella natura provo più e più volte a catturare i fenomeni nelle immagini e poi a ordinarli: dipingo sulla tela per far parlare la natura in un linguaggio artificiale”. Racconta Cornelia Hagmann. “Le mie opere sono un omaggio alla natura, desidero che i miei quadri parlino alle persone su muri molto grandi in modo che si sveglino e vedano la natura come la cosa più preziosa che abbiamo, perché non possiamo vivere senza di essa. Ne siamo parte. Siamo figli del creato ed è nostra responsabilità proteggere i valori della natura”.

Dettagli naturali, fiori, piante e fantasie jungle, la nuova Capsule Collection WallPepper®/Group trasforma gli interni in scenografie ‘rigogliose’ e coinvolgenti, suggerendo una nuova estetica nel modo di abitare e di vivere gli ambienti, da quelli residenziali agli ambiti contract e hotellerie. La natura si racconta, così, attraverso la carta da parati, imprimendo una specifica e affascinante identità al luogo che la accoglie.