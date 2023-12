L’uomo in doppiopetto: le proposte di Ludovica Mascheroni

In puro cashmere, in blu e grigio, e in tessuto jersey di cashmere, in blu e beige, le giacche doppiopetto di Ludovica Mascheroni sono un inno all’eleganza sofisticata. Un’allure classica e allo stesso tempo contemporanea, dove i tessuti di pregio entrano in armonico dialogo con i dettagli sartoriali: sei bottoni, tasche applicate, taschino per l’ascot. Un capo ​passe-partout con cui ribadire uno stile inconfondibile anche nel tempo libero.

Le collezioni moda di Ludovica Mascheroni propongono un microcosmo armonico intriso di tonalità e abbinamenti che raccontano uno stile senza tempo, canoni estetici votati a un’eleganza effortless chic e valori intramontabili come la scelta di materiali premium, lavorazioni artigianali ed estrema attenzione ai dettagli, rendendo tangibile l’essenza della qualità.