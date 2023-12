RINGANA FRESH baby, una storia di successo

Nel febbraio 2023 RINGANA lancia FRESH baby, una linea dedicata ai piccoli da 0 ai 4 anni. Un enorme successo, confermato dei dati di vendita che hanno superato ogni aspettativa e oggi la linea viene ulteriormente ampliata con FRESH baby cream. Per l’occasione RINGANA propone una speciale FRESH baby gift box, in edizione limitata, che contiene un guantino a forma di orsetto in cotone bio ultra soffice, oltre che l’intera linea.

Sempre solo sul sito RINGANA, nella sezione bimbo, è possibile acquistare RINGANA baby hooded towel, un asciugamano da bagno con cappuccio a forma di orsetto, in morbido cotone biologico certificato GOTS.

La novità: FRESH baby cream

È un’emulsione acqua-olio che può essere utilizzata fin dal primo giorno di vita. Contiene estratti vegetali e oli delicati provenienti da coltivazioni biologiche controllate e di qualità farmaceutica che leniscono e idratano i la pelle:

olio di sesamo, olio di jojoba, olio di mandorle e olio di enotera, noti per il loro effetto lenitivo sulla pelle secca o irritata; estratto di cellule di cotone, estratto di vaniglia e aloe vera con azione lenitiva, forniscono un’idratazione di lunga durata.

L’intera linea:

FRESH baby body & wash

FRESH baby bum cream

FRESH baby bum foam

FRESH baby oil

FRESH baby cream (NOVITÁ)