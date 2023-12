L’Occitane presenta l’albero di Natale beauty

L’Albero di Natale, imponente e maestoso, si erge nel cuore delle nostre case, portando con sé la magia di una festività che risveglia l’anima. Ogni anno, l’attesa di decorare e illuminare l’albero diventa un rito, un momento in cui ritrovare la gioia dell’infanzia e condividere sorrisi con i nostri cari. Palline colorate, luci scintillanti e dolciumi golosi si alternano nella danza delle decorazioni, creando un’atmosfera unica e avvolgente. Tuttavia, negli ultimi anni, una nuova tendenza ha conquistato il cuore di coloro che cercano un tocco di originalità: appendere piccoli regali dalle confezioni gioiose. In questa nuova magica tradizione, spiccano le casette natalizie di L’Occitane, vere e proprie gemme di benessere Provenzale.

Questi piccoli scrigni colorati, appesi con cura sui rami dell’albero, nascondono al loro interno i best seller del brand, regalando a chi li riceve un momento di autentico piacere sensoriale.

Casetta Fiori di Ciliegio

Il meglio della Provenza in una casetta per decorare l’albero di Natale e scoprire il sentore fruttato iconico di Fiori di Ciliegio in formato mini. Contiene una mousse dolcezza Fiori di Ciliegio 35ml, un latte corpo Fiori di Ciliegio 35ml e una crema mani Fiori di Ciliegio 10ml.

Casetta Mandorla

Dalla Provenza il sentore iconico della Mandorla in formato mini. Questo cofanetto contiene un olio doccia Mandorla 35ml, un concentré de lait Mandorla 20ml e una crema mani Mandorla 10ml.

Casetta Verbena

Un altro cofanetto allegro e colorato arriva sempre dalla Provenza contenente il sentore rinfrescante e rinvigorente dell’iconica Verbena in formato mini. Questo cofanetto contiene un sapone Foglie di Verbena 25g, un latte corpo Verbena 30ml e una crema mani Verbena 10ml.