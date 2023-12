realme GT5 Pro: prestazioni e fotocamera Nex-gen

realme ha presentato ufficialmente realme GT5 Pro, il dispositivo più potente della serie GT, che ridefinisce il concetto di flagship offrendo un duplice salto di qualità sia in termini di prestazioni che di capacità di imaging, grazie alla più aggiornata piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3 e al primo obiettivo periscopico del settore con sensore IMX890. Presenta, inoltre, diverse nuove funzionalità, tra cui spiccano sistema di raffreddamento 3VC, display con luminosità fino a 4500nit, design moderno, ricarica superveloce e batteria di lunga durata.

“Negli ultimi 5 anni realme ha raggiunto numerosi traguardi nel competitivo mercato globale, portando a compimento sfide continue che hanno consentito al brand di stabilire nuovi record nel settore. Per i prossimi 5 anni, realme continuerà a perseguire una strategia che porrà particolare attenzione alla qualità e alla creazione di prodotti sempre più all’avanguardia per rimanere competitiva in tutti i segmenti dove è presente“, ha dichiarato Chase Xu, Vicepresidente di realme.

Prestazioni senza precedenti con Snapdragon 8 Gen 3

realme GT5 Pro è basato sulla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3, progettata per gli utenti più esigenti. Rispetto alla versione precedente, offre prestazioni della CPU migliorate del 30%, della GPU migliori del 25%, dell’AI superiori del 98% e un’efficienza energetica migliorata del 40%. Che si tratti della velocità di avvio delle applicazioni, del frame rate dei giochi o dell’elaborazione delle immagini, le prestazioni di realme GT5 Pro raggiungono i massimi livelli tra i flagship, consentendo agli utenti di godere di una maggiore flessibilità.

Per sfruttare al meglio il processore Snapdragon 8 Gen 3, realme GT5 Pro è dotato di un sistema di raffreddamento 3VC con la più ampia area VC del settore e un’area di dispersione del calore fino a 12.000 mm². La dispersione del calore a tre canali nell’area della scheda madre è adesso più efficiente e rapida, migliorando l’esperienza di gioco con realme GT5 Pro grazie al minore calo di frame causato dal surriscaldamento. Inoltre, realme GT5 Pro introduce il primo Geek Performance Panel 2.0, che consente agli utenti di personalizzare la modulazione della frequenza della CPU.

Esperienza fotografica senza precedenti grazie al doppio sensore della fotocamera Sony

realme GT5 Pro è dotato del sensore superleggero Sony LYT-808. Si tratta della più grande fotocamera principale nella storia di realme, con una dimensione del sensore di 1/1,4 pollici e un’apertura ultra-large con F/1,69. Questo sensore è in grado di migliorare le prestazioni della fotocamera in condizioni di scarsa illuminazione in termini di qualità dell’immagine, registrazione video ed effetto HDR. Insieme al nuovissimo SuperLight Imaging Engine e all’algoritmo ProLight, realme GT5 Pro offre immagini sorprendenti, alla pari dei sensori da 1 pollice.

Per offrire agli utenti un’esperienza il più possibile completa, realme GT5 Pro è dotato di una fotocamera con teleobiettivo IMX890, che stabilisce un record per la dimensione del sensore a livello di fotocamera principale. realme ha collaborato con Qualcomm e ArcSoft per sviluppare l’hardware ottico, la potenza di calcolo del chip e gli algoritmi di imaging, creando il primo sistema di imaging con teleobiettivo super-core del settore per ottenere un imaging ultraelevato, che permette a realme GT5 Pro di distinguersi nel settore della fotografia mobile.

Esperienza di visualizzazione senza precedenti con il display da 4500nit 1.5K

realme GT5 Pro e BOE hanno personalizzato e lanciato insieme un display senza precedenti, che non solo raggiunge il picco di luminosità più alto del settore, pari a 4500nit, ma anche la prima luminosità massima del settore – 1000nit – e la luminosità massima globale – pari a 1600nit – classificandosi al primo posto nel settore in queste tre aree di luminosità: una elevata luminosità rappresenta il livello massimo della tecnologia dei display, ciò a cui punta realme GT5 Pro.

Il display, caratterizzato da risoluzione 1,5K, dimming PWM ad alta frequenza a 2160Hz e risoluzione di 450 PPI, consuma meno e offre una migliore esperienza visiva: grazie a questo equilibrio tra alta qualità dell’immagine e basso consumo energetico, rappresenta un nuovo standard nel settore.

Il display di realme GT5 Pro utilizza la tecnologia COP, con un margine inferiore di 1,36 mm, un rapporto schermo/corpo del 94,20%, supporto di frequenza di aggiornamento intelligente da 0,5 Hz a 144 Hz e una visualizzazione a 1,07 miliardi di colori, oltre a supportare la riproduzione video Dolby Atmos e la funzionalità Pro-XDR. Inoltre, è dotato di una tecnologia per la protezione degli occhi a piena luminosità, che supporta il dimming PWM ad alta frequenza a 2160Hz in condizioni di bassa luminosità a 70nit e il dimming DC in condizioni di alta illuminazione. Al contempo, supporta il rilevamento della luce circostante a 360° e il dimming a 20.000 livelli, e ha ottenuto la certificazione TÜV Eye Comfort 3.0. Grazie ad una luminosità ultraelevata e alla funzionalità di protezione per gli occhi, realme GT5 Pro offre agli utenti un’esperienza visiva eccellente.

Un’esperienza di alto livello, a tutto tondo

realme GT5 Pro combina il design degli orologi di lusso con il nuovo processo di intaglio zigrinato ed è disponibile in tre colori: Red Rock, Bright Moon e Starry Night. Il dorso di Red Rock e Bright Moon è realizzato in nano-pelle di alta tecnologia, testata oltre 500.000 volte per resistere all’usura, per una sensazione di una pelle levigata, piacevole al tatto. La versione Starry Night presenta invece la tecnologia AG glass, altrettanto elegante. realme GT5 Pro utilizza anche una struttura centrale in alluminio metallico super resistente, più durevole del 40%, per ridurre il rischio di danni al telaio a seguito di cadute accidentali.

realme GT5 Pro è il primo smartphone nel settore a introdurre lo sblocco rapido utilizzando il palmo della mano: quando il display è disattivato, sarà sufficiente aprire il palmo della mano e avvicinarlo allo schermo per accenderlo e sbloccarlo rapidamente. Per la prima volta, è dotato di un sistema di controllo dei gesti basato su 12 movimenti gestiti dall’AI, per offrire nuovi modi di interagire con lo smartphone.

Con la batteria da 5400 mAh, con ricarica rapida da 100 W e ricarica rapida wireless da 50 W, non sarà più necessario preoccuparsi della durata della batteria, mentre realme UI 5.0 offre un’esperienza di utilizzo del sistema più efficiente, intelligente e semplice. realme GT5 Pro è inoltre dotato di funzioni quali controllo universale IR blaster, NFC migliorato, motore lineare dell’asse X, doppi altoparlanti Dolby Atmos, impermeabilità e resistenza alla polvere IP64, per offrire un’esperienza più completa e creare un nuovo standard nel settore.

I prezzi di vendita di realme GT 5 Pro nelle varie versioni e capacità di memoria sono i seguenti:

12GB+256GB : 3.399 RMB, prezzo suggerito di vendita 3.298 RMB

: 3.399 RMB, prezzo suggerito di vendita 3.298 RMB 16GB+256GB : 3.699 RMB, prezzo suggerito di vendita 3.598 RMB

: 3.699 RMB, prezzo suggerito di vendita 3.598 RMB 16GB+512GB : 3.999 RMB, prezzo suggerito di vendita 3.898 RMB

: 3.999 RMB, prezzo suggerito di vendita 3.898 RMB 16GB+1TB: 4.299 RMB, prezzo suggerito di vendita 4.198 RMB