In ritardo con i regali? Risolvi tutto con una gift card

In ritardo con i regali di Natale o per un invito arrivato all’ultimo momento? Se non sapete cosa regalare ma volete far contento il vostro destinatario potete pensare all’idea di realizzate una gift card. Si potrà così dire addio ai regali sbagliati e ai volti tristi davanti allo scartare qualcosa di indesiderato. Il regalo più bello è sicuramente quello legato alla persona e un profumo potrebbe rappresentare l’idea migliore, ma non sempre conosciamo bene i gusti della persona destinataria del nostro pensiero e probabilmente non c’è cosa peggiore di una fragranza non gradita. Un buono regalo risolverà così ogni problema, offrendo la possibilità di scegliere in autonomia il proprio oggetto del desiderio.

La gift card è anche un’ottima scelta quando si fa un regalo di gruppo, decidendo la somma da mettere a persona che verrà poi tramutata nel valore del buono. Scegliendo una gift card online, il destinatario potrà facilmente scegliere il proprio regalo semplicemente inserendo nell’apposito spazio il codice riportato sulla carta. Esistono gift card di ogni valore potendo così essere un piccolo pensiero o un regalo importante.

Il buono regalo online

La gift card online è la scelta più facile e veloce. Nel giro di pochi passaggi e poco tempo potrete acquistare i buoni che volete e riceverli comodamente via email non appena effettuato il pagamento. Veramente potrete pensare a questa soluzione come regalo dell’ultimo momento anche quando tutti i negozi sono chiusi, senza dover aspettare tempo e senza rimandare la consegna del regalo magari dopo la festa o il ricevimento a cui siete stati invitati, arrivando a mani vuote.

Il buono regalo permetterà di scegliere tra tantissimi prodotti, usando completamente il buono o usandolo anche per acquisti più importanti scalandone il valore. Chi non usa dei trucchi, un profumo o una crema per il corpo? La scelta della profumeria online è sicuramente la scelta più vantaggiosa epr far contenti veramente tutti.

Come usare il buono regalo

Una volta ricevuto il vostro buono basterà collegarsi sul sito dell’e-shop e scegliere tra i tantissimi prodotti in catalogo. Se il valore del prodotto è inferiore al valore del buono si perderà la differenza. Al contrario se il costo è maggiore si potrà integrare con il pagamento successivo. Attenzione quindi a scegliere bene il prodotto da comprare così da non perdere il valore integrale della gift card. Normalmente non è compresa la spedizione, ma scegliendo un prodotto che supera la somma minima per avere la spedizione online si risolverà il problema. Si avrà un anno di tempo per utilizzare il proprio buono regalo senza dover quindi sbrigarsi nella scelta che potrebbe ricadere su un prodotto che non serve nell’immediato momento.

Regali per ogni occasione e anche da inviare a parenti e amici lontani, senza rischio che il pacco venga smarrito o non arrivi per tempo. Il vostro destinatario riceverà il voucher digitale via email o potrete inviarglielo anche attraverso la messaggistica digitale. Pensate che bel regalo quello di ricevere la gift card nella mezzanotte del proprio giorno del compleanno insieme ai vostri auguri più sentiti? Difficile ricevere il regalo con questo perfetto tempismo.