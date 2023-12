ELEMIS ci propone di trascorrere le festività con i suoi set natalizi

La stagione delle festività è il momento perfetto per immergersi nell’opulenza e coccolarsi. Quest’anno, ELEMIS vuole mettere in luce la magia unica di queste feste con i suoi prodotti più richiesti presentati in eleganti confezioni regalo di benessere firmato ELEMIS. Oltre al Calendario dell’Avvento con meravigliosi prodotti, ecco qualche esempio:

The Jetsetters Edit

Questo set di lusso approvato per i viaggi dalla testa ai piedi è il regalo definitivo per le viaggiatrici. Con sei formule avanzate per il viso e per il corpo all’interno di un’esclusiva borsa da viaggio ELEMIS, questa collezione include tutto il necessario per nutrire la pelle lontano da casa.

Rinomato per la sua esclusiva texture trasformativa, il Pro-Collagenfeste Cleansing Balm (20g) elimina il trucco, gli inquinanti quotidiani e le impurità per un incarnato morbido e luminoso.

Skincare floreale con il regalo alla Rosa Pro-Collagen

In questo incantevole periodo natalizio, l’essenza avvolgente della rosa con l’esclusivo Regalo alla Rosa Pro-Collagen di ELEMIS risulta essere un regalo azzeccato. Un’esperienza di skincare unica e altamente performante, che trasforma il gesto di donare in un sublime momento di benessere floreale, in cui la rosa e i suoi numerosi benefici per la pelle sono i protagonisti. Questo duo detergente e idratante, indulgente e aromatico, delizia i sensi e offre risultati comprovati per ammorbidire, levigare e idratare la pelle.

Perfetto per le pelli sensibili, il Pro-Collagen Rose Cleansing Balm (50ml) è infuso con estratto di olio di rosa inglese per lasciare la pelle lenita, liscia come la seta e morbida come un petalo.

The Pro-Collagen Perfect Duo

Per un regalo che sicuramente ameranno, non cercate altro che questa iconica coppia di eroi dell’idratazione anti-età. Con una crema giorno pluripremiata e una crema notte intensiva infusa con l’estratto marino Padina Pavonica, questa coppia di prodotti, clinicamente testati, mantiene la pelle turgida, compatta e liscia 24 ore su 24.

La Pro-Collagen Marine Cream SPF 30 (50ml) è clinicamente testata per ridurre l’aspetto di linee sottili e rughe in 2 settimane, fornendo al contempo protezione solare, per una pelle dall’ aspetto più liscio e giovane.

