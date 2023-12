Cosentino presenta la collezione Dekton Ukiyo by Claudia Afshar

Le superfici sostenibili dalle elevate prestazioni tecniche di Cosentino acquistano tridimensionalità e ritmo nella nuova collezione testurizzata caratterizzata da scanalature lineari dall’elevato valore decorativo, che permette di personalizzare i progetti di architettura e gli interni.

Progettata appositamente per le applicazioni di rivestimento verticale – dalle pareti interne alle facciate esterne, dai caminetti alle isole cucina e i mobili su misura – la struttura geometrica di Ukiyo, liscia e regolare, crea un dinamico movimento di luci e ombre dato dal design armonioso delle striature, conferisce profondità e arreda gli spazi residenziali e contract. Ukiyo è disponibile in due differenti pattern di scanalature e in cinque colori.

Nacre è caratterizzato da una sfumatura crema con dettagli spatolati delicati, dal microcemento fine all’intonaco a calce che risulta setoso al tatto.

Umber è un color terracotta dall’effetto materico; il pigmento rossastro naturale crea una superficie calda che aggiunge carattere a qualsiasi spazio.

Rem si distingue per le venature marroni e grigie con accenni d’oro su fondo bianco, ispirato alla struttura lineare del marmo Calacatta Lincoln.

Bromo è una tonalità di grigio scuro ispirata alle rocce metamorfiche omogenee come l’ardesia. La grafica sottile e lievemente sbiadita dona un effetto naturale e suggestivo.