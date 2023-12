Eleganza rinnovata: lo studio ovre.design trasforma le Junior Suite dell’Hotel Baia del Mar

Lo studio ovre.design, specializzato in direzione artistica, interior e product design nell’ospitalità di lusso, ha recentemente rinnovato il design delle Junior Suite dell’Hotel Baia del Mar. Con una posizione strategica sul lungomare di Jesolo, l’Hotel Baia del Mar è un boutique hotel 4 stelle superior dall’atmosfera elegante e chic, autentica eccellenza nell’accoglienza.

Il fulcro del concept ideato dallo studio si sviluppa nella creazione di suite dal carattere distintivo, trasformandole in oasi esperienziali che si affacciano sul mare, in perfetta armonia con l’identità della struttura e della proprietà. Tra il quarto e il quinto piano della struttura, le Junior Suite si contraddistinguono per un progetto straordinariamente curato per offrire ai clienti un soggiorno elegante.

L’ingresso svela subito una raffinata combinazione di elementi di design contemporaneo. La progettazione è stata focalizzata sul benessere della persona con una riorganizzazione nel layout in termini di spazio attraverso l’ampliamento, grazie all’unione di più camere e un’integrazione dell’ambiente bagno e della zona beauty nella camera, garantendo al contempo privacy.

Il rinnovo delle Junior Suite si traduce in Wellness Room che valorizzano l’esperienza di lusso unendo il comfort di una camera d’albergo con i servizi e le strutture dedicate al benessere. L’elemento distintivo è l’inserimento di una sauna privata, vero fiore all’occhiello delle suite, posizionata all’interno ma divisa da una porta a vetri, che conferisce una sensazione di spazio e luminosità. A rendere la sauna unica, la finestra che si affaccia sul mare, per godere di una vista panoramica e creare una connessione con la natura. La zona destinata al wellness si estende fino al terrazzo con la presenza di una vasca da bagno posizionata all’aperto.

Le finiture e i materiali utilizzati, di altissima qualità sono stati scelti e studiati per contribuire al concept di benessere. Una boiserie contemporanea con vetrate semi-trasparenti e acidate separano la sauna e la zona bagno dalle altre aree della suite, una divisione visiva che crea equilibrio tra intimità e spaziosità.

La zona living è moderna ed è caratterizzata da una boiserie in legno che si estende in verticale abbracciando il soffitto e che conferisce alle suite una sofisticata classe. Un equilibrio cromatico di materiali, texture e la presenza di un mobile bar integrato perfettamente nello spazio caratterizza l’ambiente creato su misura. Gli interni sono stati utilizzati colori tenui e luminosi in contrapposizione al vivace rosso dell’arredo. Gli arredi, ad eccezione delle poltrone, sono custom-disegnati dallo studio ovre.design.