Pandora lancia la nuova campagna per le festività natalizie: LOVES, UNBOXED

Un regalo che viene dal cuore è il fulcro della nuova campagna dedicata alle festività del Natale di Pandora: “Loves, unboxed”. La nuova collezione Pandora offre una rivisitazione unica dei grandi classici della gioielleria come cuori, simboli del cielo e personaggi festosi.

I più nostalgici potranno trovare nelle novità della collezione Moments la realizzazione dei propri desideri per le feste, come ad esempio un scintillante charm in pavè rivestito di zirconia cubica bianca che brilla da ogni angolazione in Argento Sterling 925 o in placato oro giallo o rosa 14 carati. Ispirati alla magia di un cielo notturno invernale stellato, come la collana o gli orecchini Luna Crescente e Stelle, sono il regalo perfetto per catturare e conservare quella speciale sensazione di vacanza.

I Creative Directors di Pandora A. Filippo Ficarelli e Francesco Terzo hanno aggiunto “I nuovi design di gioielli trasmettono la sensazione di connessione con le persone che amiamo e i ricordi che condividiamo insieme”.

L’amore è in cima alla lista dei desideri e le nuove idee regalo di Pandora Timeless sono il modo perfetto per esprimerlo. I gioielli con tre pietre, semplici ma eleganti, presentano incastonature a forma di cuore con tre pietre al suo interno. La collana e gli orecchini abbinati sono disponibili sia in Argento Sterling 925 che in placato oro giallo 14k, creando una parure che sarà apprezzata dagli amanti dei gioielli minimalisti. Pandora Timeless punta i riflettori anche su un taglio più classico: la forma a pera. Questo taglio viene reinterpretato nei nuovi anelli della collezione, come l’anello Gocce Luminose in Argento Sterling 925 e l’anello Fascia Gocce Asimmetriche in placato oro rosa 14 carati.