Un viaggio da sogno in un mondo M·A·C

M·A·C presenta l’atmosfera più cool delle festività invernali in una collezione make-up Bizarre Blizzard Bash sferzata dall’incanto di un paesaggio innevato, che è tanto di tendenza quanto originale e sorprendente.

Confezioni regalo esclusive, scintillanti e ghiacciate: gli iconici packaging neri si reinventano con tonalità candide come la neve e texture cristallizzate come il ghiaccio. Colori surreali, finish abbaglianti e prodotti per occhi, labbra e viso mai visti prima, per regali che superano ogni aspettativa, e donano alle festività le più splendenti tonalità di stagione. È un’esplosione di Artistry, pronta a portare i vari look in stile après-ski al livello successivo, donandogli un aspetto del tutto nuovo e inaspettato.

”Con confezioni ispirate alla neve scintillante che imbianca le cime alpine, Bizarre Blizzard Bash è un inno alle atmosfere goliardiche e spensierate della stagione invernale, quando si trascorrono le giornate scivolando con grazia su piste di neve polverosa per dare inizio a festeggiamenti che durano fino a notte fonda, nel tepore di un’accogliente chalet di montagna,” spiega Carly Utting, M·A·C National Artist, UK.

L’intera collezione è racchiusa in confezioni completamente riciclabili, provenienti da fonti responsabili, che contengono almeno il 75% di materiali riciclati post-consumo. I prodotti che non possono essere riciclati in autonomia, possono essere restituiti all’interno del programma Back-To- M·A·C.

”Le texture fredde e riflettenti s’illuminano a contrasto con toni caldi che richiamano il fuoco scoppiettante di un camino o la luce delle candele, in festose beauty bag che rendono unica la stagione dei doni e dei regali (anche a se stessi),” afferma Utting.