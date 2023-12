FLORA: la collezione presenta i fiori in ceramica realizzati per Giorgetti

Il mistero della bellezza e della sua fascinazione vengono raccontati dall’artista Roberto Cambi attraverso FLORA, fiori in ceramica realizzati per Giorgetti. “La bellezza dei fiori ci parla con mistero nel linguaggio di un altro mondo” – dice l’artista.

Una proposta che riassume in sé l’energia ed il vigore che arte ed artigianato riescono a produrre quando si incontrano: come piccole sculture i quattro fiori catturano nella materia ceramica il sensualismo floreale a formare un giardino fantastico di oggetti meravigliosi per arredare e colorare gli interni.

La casa si trasforma, così, in un tributo alle meraviglie della natura rileggendone le sue tracce multicolore. Quattro tipologie di fiori disponibili nei colori Fern, Berry, Mauve e Rose con base di appoggio cilindrica in metallo brunito.

Le loro dimensioni sono: H, base compresa, 37/40 cm; Diametro massimo circa 8 cm; Base diametro 6,5 x h 6,5 cm