Melvita presenta tre cofanetti natalizi per coccolare le persone amate

Il Natale si avvicina, portando con sé la magia di una stagione speciale. Nelle strade illuminate, le persone si affollano alla ricerca del regalo perfetto, desiderose di trovare quel dono che possa trasmettere tutto il proprio amore alle persone care. Un esempio? Un gesto di puro benessere, in un abbraccio di bellezza e natura che Melvita ha sapientemente confezionato nei suoi tre nuovi cofanetti natalizi, contenenti alcuni dei prodotti iconici del brand. Questi scrigni profumati contengono segreti preziosi per coccolare il corpo e l’anima, creando un’esperienza sensoriale unica. Ogni cofanetto racchiude la promessa di momenti di relax e cura, offrendo la possibilità di riscoprire il piacere di prendersi cura di sé stessi e dei propri cari.

Corpo Splendente

All’interno del magico Cofanetto Corpo Splendente, Melvita svela il segreto per una pelle splendente e capelli luminosi. Questo scrigno di bellezza incapsula tutta la luce del sole, offrendo un’esperienza unica di benessere.

Il cofanetto contiene:

L’Olio Straordinario L’Or Bio (100ml), una vera gemma di naturalità. Questo olio secco, certificato biologico al 100%, è un’autentica festa per i sensi, con la sua fragranza solare ci trasporterà direttamente sotto il caldo sole estivo anche in pieno inverno. Grazie a una formula unica ricca di 5 oli vegetali, questo olio offre un’esperienza di idratazione profonda, protezione e miglioramento della pelle in modo sorprendentemente rapido. I capelli saranno altrettanto gratificati da questo elisir, diventando più forti e lucenti con ogni goccia. La sensazione di leggerezza e rapidità di assorbimento di questo straordinario olio biologico lo rende adatto a tutti i tipi di pelle, permettendoti di vestirti subito dopo l’applicazione.

Il Gel Doccia L’Or Bio (250ml), è formulato senza solfati e arricchito con 5 oli preziosi noti per le loro proprietà nutrienti e protettive. Questo gel doccia avvolge la pelle in una soffice mousse oleosa che deterge con estrema delicatezza, lasciando una scia profumata avvolgente. Questo trattamento di lusso è una vera coccola per il corpo, un modo perfetto per iniziare o concludere la giornata, o per creare una parentesi di relax durante il bagno.

Meraviglie Iconiche

Nel Cofanetto Meraviglie Iconiche di Melvita, si prova un’esperienza di skincare e bodycare che incarna l’autentica essenza del brand. Questi prodotti sono icone del benessere naturale e si uniscono per regalare un trattamento completo, dai risultati sorprendenti.

Il cofanetto contiene:

L’Olio Rassodante Intenso L’Or Rose (28ml), un prodotto straordinario che offre una triplice azione mirata: drenante, rassodante e anticellulite. Arricchito con ingredienti naturali potentissimi questo olio lavora in profondità sulla pelle, riducendo la cellulite e rendendo il corpo più sodo e tonico. La sua fragranza fresca e coinvolgente avvolge come un abbraccio caldo, mentre la consistenza secca e l’assorbimento rapido lo rendono ideale per il massaggio sulla pelle.

La Crema Idratante Rimpolpante Source de Roses (10ml) arricchita con acido ialuronico e una formulazione naturale potenziata da ingredienti come la rosa canina, la pianta della resurrezione e l’acido ialuronico di origine vegetale, questa crema agisce come un vero booster 2 in 1, idratando in profondità e ridando freschezza alla pelle.

L’Olio Struccante Source de Roses (30ml), un prodotto delicato e idratante che rimuove il trucco senza seccare la pelle. Questa formulazione è un vero toccasana per le pelli secche e tendenti al secco. Il trucco verrà rimosso perfettamente, e la pelle rimarrà pulita e idratata senza sensazione di grasso.

L’Acqua Floreale di Rosa Bio (50ml) completa questo cofanetto iconico. Questo tonico 100% naturale, ottenuto dalla distillazione dei petali freschi di Rosa damascena, è un vero gesto di bellezza antico e irrinunciabile. Con note fresche e delicate, idrata, rivitalizza e rinfresca la pelle in un unico gesto.

Viso idratante

Il Cofanetto Idratante Viso è come un magnifico bouquet di rose ma per la pelle, una cura straordinaria e profondamente idratante che incapsula l’essenza della linea Sources de Roses di Melvita. Questa routine di skincare comprende tre prodotti iconici, tra cui la straordinaria novità dell’Acqua Straordinaria Essenza Idra-Rimpolpante alla Rosa, che promette un’idratazione profonda e duratura.

Il cofanetto contiene:

La novità dell’Acqua Straordinaria – Essenza Idra-Rimpolpante (30ml) cattura l’essenza dell’idratazione. Arricchita con acido micro-ialuronico di origine naturale, questa essenza offre un aumento istantaneo del 65% dell’idratazione. La sua texture ultra-fine e leggera è concentrata in micro-frazioni di olio di rosa canina biologico, che trattengono l’acqua nell’epidermide per 24 ore. Questa innovazione tecnologica unica protegge la barriera cutanea dall’evaporazione dell’acqua senza lasciare residui grassi sulla pelle.

La Crema Idratante Rimpolpante Source de Roses (30ml) arricchita con acido ialuronico e una formulazione naturale potenziata da ingredienti come la rosa canina, la pianta della resurrezione e l’acido ialuronico di origine vegetale, questa crema agisce come un vero booster 2 in 1, idratando in profondità e ridando freschezza alla pelle.

L’Olio Struccante Source de Roses (30ml), un prodotto delicato e idratante che rimuove il trucco senza seccare la pelle. Questa formulazione è un vero toccasana per le pelli secche e tendenti al secco. Il trucco verrà rimosso perfettamente, e la pelle rimarrà pulita e idratata senza sensazione di grasso.