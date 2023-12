Agnostico Spiced Eau De Parfum Bullfrog

Intenso, persistente, vagamente orientaleggiante, si ispira a un viaggio sensoriale che debutta con note vivaci, briose e speziate, da sempre simbolo delle fragranze maschili e misteriose. È Agnostico Spiced Bullfrog Eau de Parfum, rivisitazione dell’iconica fragranza del Balsamo Multifunzione che ha fatto innamorare i clienti Bullfrog fin dal primo giorno del suo lancio, alla quale sono stati aggiunti degli ingredienti speziati e intensi che regalano alla miscela una spinta decisa e piccante.

Il risultato finale parla di una fragranza calda, avvolgente, insolente: un invito all’avventura che chiama a sfidare le convenzioni e ad abbracciare la propria singolarità. Agnostico Spiced ha un esordio decisamente speziato, dato dalle note piccanti del pepe rosa, dell’elemi, dello zenzero e dal tocco balsamico delle bacche di ginepro.

Le note di cuore regalano alla fragranza sensazioni avvolgenti e un carattere intenso e originale grazie al legno di Hinoki, al timo, all’incenso, all’anice stellato, per finire con note di fondo calde e legnose, in cui emergono il legno di cedro, il legno di guaiaco e la fava tonka. Tra le note di cuore di Agnostico Spiced gioca un ruolo di primo piano il legno di Hinoki.

Si tratta di un tipo di cipresso che cresce solo in Giappone: è leggermente legnoso e balsamico, con un pizzico di spezie e limone. Gli oli aromatici estratti dalla sua corteccia hanno un profumo dolce e rilassante, particolarmente amato da chi pratica il Bagno di Foresta: una pratica che consiste nell’atto semplice e terapeutico di trascorrere del tempo immersi nella natura per combattere la frenesia della vita urbana.

Curiosità: l’Hinoki è uno dei cinque legni sacri giapponesi ed è associato all’immortalità in quanto è estremamente resistente, motivo per cui è stato usato per secoli per costruire palazzi, templi e santuari.