Collagenina: il trattamento intensivo con 6 collageni

Con il passare degli anni la pelle va inevitabilmente incontro a un naturale processo di rilassamento cutaneo (influenzato sia da fattori endogeni ed esogeni, sia dalla genetica) e inizia a perdere gradualmente le sue caratteristiche di compattezza ed elasticità. Questo accade perché l’organismo produce una minore quantità di collagene, con conseguente indebolimento della struttura e dello spessore del derma, che si traduce nella lassità cutanea nel cedimento dei tratti del viso e nella comparsa di rughe.

I processi di glicazione inoltre causano un progressivo assottigliamento e irrigidimento delle fibre del derma. Gli esperti di Labo, eccellenza svizzera nella ricerca dermo-cosmetica, si sono concentrati sull’importanza del collagene a livello del derma, analizzando i meccanismi d’azione delle tecniche strumentali della medicina estetica e studiando come intervenire sul rilassamento cutaneo attraverso la rivoluzionaria Tecnologia Transdermica (che consente di ottenere una penetrazione dei principi attivi in profondità con altissimi livelli di efficacia): nasce così COLLAGENINA, una gamma di preparati che sfrutta l’azione rassodante e rimpolpante di 6 collageni a diverso peso molecolare a rapida penetrazione per aiutare a ricompattare il collagene in profondità, determinando un aumento dello spessore e della densità cutanea e migliorando l’aspetto della pelle del viso, contribuendo a minimizzare le asperità del microrilievo che appare visivamente come pelle raggrinzita.

La gamma COLLAGENINA comprende il trattamento intensivo denominato Impacco Rimpolpante Rassodante con 6 Collageni a Rapida Penetrazione in Profondità, e i preparati quotidiani Crema Giorno (trattamento quotidiano da giorno rimpolpante rassodante a base idratante e protettiva), Crema Notte (trattamento quotidiano da notte rimpolpante rassodante, a base ricca adatta all’utilizzo notturno) e Crema Collo (da applicare al mattino e/o alla sera sul collo dal basso verso l’alto facendo assorbire con leggero massaggio). Tutti contengono 6 Collageni.

Tutti i prodotti sono disponibili in tre differenti concentrazioni che corrispondono ai tre gradi di severità del rilassamento cutaneo, per rispondere alle esigenze distinte dei vari tipi di pelle e dei diversi stadi di invecchiamento. Una collezione di trattamenti dermo-cosmetici ad alta efficacia testata e dimostrata attraverso studi clinico-strumentali. Le formulazioni all’avanguardia, il formato di facile applicazione e il packaging pratico ed elegante consentono di seguire il protocollo di trattamento in tutta comodità direttamente a casa.

Il collagene è un composto organico ed è la principale proteina del tessuto connettivo che, a livello cutaneo, fornisce resistenza e supporto strutturale, costruendo l’impalcatura della matrice extracellulare del derma e contribuendo a mantenere la compattezza, la tonicità ed il turgore della pelle. Nella letteratura scientifica sono stati descritti 28 tipi di collagene: tra questi il collagene di tipo I, percentualmente il più rilevante, che è responsabile della forza, della compattezza e dell’integrità della pelle.