Minacapilli presenta la sua collezione di calzature di lusso

La collezione di debutto del brand di calzature di lusso Minacapilli è ispirata al sentimento più importante e bello che tutti conosciamo: l’amore, in tutte le sue sfaccettature. I tre modelli parte della collezione carry-over di Minacapill rivelano i desideri segreti di chi le indossa. Tutti e tre distinti da un’elegante silhouette, sono realizzati in ecopelle o velluto neri, con alto stiletto e plateau. Sono caratterizzate da un twist glamour: uno speciale accessorio, o removibile o disponibile come parte di una separata ma complementare collezione di choker.

Il Mask S(c)andal è il modello più rappresentativo ed innovativo della collezione, una vera e propria novità assoluta nel mondo calzaturiero. Ideato per una misteriosa seduttrice, è contraddistinto da una maschera in suede e rivestita di cristalli posizionata all’altezza della caviglia. La peculiarità è nella possibilità di essere removibile ed indossabile sul viso come accessorio separato a sé stante, un twist pensato per chiunque ami osare e sperimentare con la propria femminilità.

Il Sex & Love Sandal è una calzatura per occasioni speciali, pensata per chi esprime il suo desiderio di giocare con il sesso e l’amore. La sua particolarità è un cinturino, decorato in cristalli Swarovski a creare le parole “Sex” e “Love”, separate da una stella con fili di cristalli pendenti a ricadere sul collo del piede.

A completare il set due modelli di choker, disponibili in ecopelle e in velluto nero. La prima variante presenta un lettering speculare al cinturino del sandalo. La seconda variante presenta esclusivamente la stella con pendente.

Il Sixty-Nine Sandal è stato creato per chi ha un’allure cool e sexy, sicuri nell’affermarsi nella loro sessualità; lo distingue una catena dorata nickel-free e un gioiello a forma del numero sessantanove ricoperto di scintillanti cristalli, per catturare gli sguardi alle luci della notte. Il gioiello può essere anche in questo caso rimosso ed essere indossato come lucky charm.

Il comune denominatore di chi indossa MINACAPILLI è uno: accendere la miccia di un amore che infiamma in modo passionale – una storia raccontata nelle calzature parte della collezione Love On Fire.