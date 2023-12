LATTE SET the Label, il brand di intimo sostenibile

Il brand di intimo sostenibile LATTE the Label propone per questo natale un kit composto dal suo iconico SAPONE e dalla candela WHIP ME, sempre con un occhio attento nei confronti dell’ambiente, ovviamente tutto Made in Italy.

Multi-uso, genderless e vegano, SAPONE è un prodotto no-waste contenuto in un pack di carta riciclabile, perfetto da tenere in bagno o portare in viaggio. Il suo profumo di cocco e latte è delicato e avvolgente. Creato per prendersi cura al meglio dei capi LATTE The Label, può essere usato anche su mani e corpo, perché arricchito con olio di cocco e amido di riso che lasciano la pelle morbida e nutrita. È creato con l’antico metodo della saponificazione a freddo in uno degli ultimi saponifici artigianali in Italia, dove il sapone si solidifica a cielo aperto e viene ancora tagliato a mano.

WHIP ME è una candela che regala un’esperienza olfattiva a tutto tondo, un’alchimia perfetta di note gourmand dolci e provocanti: l’intensità del rum si fonde con le morbide note della vaniglia; la panna dona un tocco caldo e avvolgente. È vegana, prodotta artigianalmente e colata a mano in Italia. È composta da un blend di pregiata cera minerale e oli vegetali, uno stoppino 100% in cotone naturale e garantisce una combustione pulita ed ecologica che dura circa 50 ore.