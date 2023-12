CHANEL rende magiche le feste con Limited Edition da collezione

Per le feste di fine anno, CHANEL ha creato dei packaging esclusivi per custodire le sue fragranze più emblematiche: ognuno di essi si apre con un gesto elegante per rivelare il prezioso flacone.

N°5 – Uno scrigno bianco e oro in edizione limitata che racchiude N°5 Eau de Parfum 100ml. Si tratta del profumo iconico e senza tempo, l’essenza della femminilità.

COCO MADEMOISELLE – Uno scrigno dorato e madreperlato in edizione limitata che custodisce COCO MADEMOISELLE Eau de Parfum 100ml, una fragranza ambrata e femminile dal carattere deciso, incredibilmente fresca.

BLEU DE CHANEL – Uno scrigno oro e blu in edizione limitata che contiene BLEU DE CHANEL Parfum 100ml, un aromatico-boschivo maestoso dalla persistenza potente e sofisticata.

N°5 L’HUILE CORPS – Racchiuso in un flacone in vetro dal design minimalista, N°5 L’Huile Corps 250ml è un nuovo modo di indossare una fragranza che incanta i sensi. Idrata la pelle con il bouquet fiorito aldeidato di N°5.

Coffret in Edizione Limitata

N°5 – Il coffret N°5 riunisce N°5 Eau de Parfum 50ml e N°5 L’Huile Corps 100ml, per la prima volta racchiuso in un flacone che riprende le linee iconiche di N°5. Un rituale che offre tutta la sensualità del mitico profumo. Due rituali di profumazione completi in edizione limitata, la fragranza abbinata a una creazione profumata.

COCO MADEMOISELLE – Il rituale di profumazione COCO MADEMOISELLE riunisce la fragranza ambrata fresca di COCO MADEMOISELLE Eau de Parfum 50ml e L’Huile Corps COCO MADEMOISELLE 100ml, per la prima volta racchiuso in un flacone che riprende le linee iconiche dell’Eau de Parfum.