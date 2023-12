Busnelli presenta Grumetto, la versione rock del divano componibile

Abbracciare lo spirito del rock significa essere liberi di esplorare nuovi territori estetici, di rompere gli schemi e di sperimentare con materiali e tecniche innovative, ma anche di impegnarsi in modo attivo e responsabile nei confronti del pianeta e della società. Da questo approccio nasce GRUMETTO by Elena Salmistraro per Busnelli: un divano originale nelle sue linee, indipendente nella forma, versatile e distintivo proprio come il suo nome, liberamente ispirato a una particolare lavorazione orafa.

Le sue forme morbide e accoglienti come gli intrecci di una preziosa catena aprono al dialogo fra i vari elementi: perfetti nella loro unicità, sorprendenti quando combinati insieme. Si tratta di un divano componibile attraverso l’utilizzo di 12 moduli disponibili, la struttura poggia su piedini, è accessoriabile e sfoderabile nella versione in tessuto e in pelle. La sua personalità viene supportata dal suo caratteristico basamento che funge da pratica isola d’appoggio già inserita nel divano.

Grumetto declina il suo concetto di accoglienza in tante proposte che danno spazio a molteplici desideri di comfort e di spazio come la poltroncina o chaise longue. Entrambe le versioni, caratterizzate da profili e volumi diversi, vengono proposte con il tavolino coordinato che rende ancora più funzionali le sedute. Il basamento che sporge oltre la seduta, lo schienale che delinea una accogliente linea curva, il tavolino che affiora dalla superficie, tutto concorre a evocare l’idea di un gioiello che si compone di elementi preziosi. Il sistema è acquistabile scegliendo fino a tre nuances cromatiche appartenenti allo stesso tessuto nelle rispettive combinazioni: piedino-pianale-tavolino, schienale-bracciolo e sedile.

La particolarità dei vari elementi di cui si compone il sistema è data dal loro spirito indipendente e iconico: anche presi singolarmente essi danno vita a un oggetto compiuto. Molteplici le combinazioni realizzabili grazie alla facilità con cui i vari elementi si compongono tra di loro e che offrono la possibilità di adattarsi a ogni spazio abitativo. Un ulteriore elemento estetico e funzionale è il pouf che, all’occorrenza, permette di aumentare la profondità della seduta.

Caratteristico anche il piede che sostiene Grumetto e che gli conferisce una personalità unica. I cuscini bifacciali presenti, dalla forma ovale o circolare, si armonizzano perfettamente con le forme del prodotto. Nella versione monogram, di ispirazione fashion, una preziosa striscia in tessuto, personalizzata dal monogramma Busnelli, delinea la silhouette dei cuscini. Grumetto è anche il risultato di un ambizioso progetto di eco-design con un’anima profondamente green. Il suo essere totalmente disassemblabile permette infatti di poter smaltire le diverse componenti a fine vita del prodotto, generando un circolo virtuoso dei materiali che porta a nuova vita. L’imbottitura dei cuscini è inoltre realizzata con PET rigenerato dal mare e lavorato per garantire estrema morbidezza e un’eccellente comodità della seduta. Il rivestimento, pensato appositamente per questo prodotto, è un tessuto di altissima qualità ottenuto da un recupero attento di bottiglie di plastica bianca selezionate accuratamente e quindi lavorate per far risultare il filato del tutto accostabile a quello naturale. Parlando di accessori: il tavolino è in poliuretano rigido Baydur con piastra di fissaggio in acciaio e verniciata a polveri epossidiche prive di solventi e VOC.