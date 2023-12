Per ROUGJ il dono di Natale ideale è il Cofanetto Regalo Glamour

Il periodo natalizio è un’occasione perfetta per donare momenti di bellezza e benessere, e il Cofanetto Regalo Glamour di Rougj si presenta come il regalo ideale per un Natale ricco di eleganza. Questo set esclusivo include i quattro prodotti iconici della linea anti-age SmartFiller, formulati con attivi che agiscono sia nel breve che nel lungo periodo, apportando notevoli benefici alla pelle.

Al di là dei comuni regali, questo cofanetto si distingue per il suo tocco di raffinatezza. Oltre ai prodotti di alta qualità, il pacchetto comprende una elegante borsa nera con tracolla firmata Liu Jo.

Questo esclusivo cofanetto è disponibile in esclusiva online, rendendolo ancora più unico e accessibile per coloro che cercano un regalo speciale per le persone importanti nella propria vita. Regalare il Cofanetto Regalo Glamour di Rougj significa donare non solo prodotti di alta qualità ma anche un’esperienza di bellezza avvolta in un’eleganza senza tempo, perfetta per rendere il Natale di chiunque più radiante e speciale.

Il set contiene:

Siero Effetto Simil-Botulino SmartFiller: siero morbido e vellutato che, grazie alla presenza di argirelina nella formula, previene e attenua istantaneamente le rughe presenti nella zona del contorno occhi. Dopo pochi istanti dall’applicazione, riempie e affina le linee di espressione, distendendo i tratti del viso con un effetto tensore fino a 6 ore.

