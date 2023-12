Natale e Capodanno sul lago di Garda, al Cape of Senses

La Spa-Hideaway Cape of Senses (Adults Only), inaugurata lo scorso luglio, si trova ad Albisano sopra Torri del Benaco, in una delle terrazze naturali più panoramiche del Lago di Garda, un luogo perfetto per godere del clima natalizio o per passare un Capodanno davvero esclusivo.

Trascorrere il Natale sul Lago di Garda significa godere di un clima mite, profumi intensi, delizie a km 0, in un’atmosfera ovattata, lontana dalla iperattività delle città; un luogo romantico, incorniciato da affascinanti montagne, dove i tramonti sono caldi, i riflessi sull’acqua profondi.

La proposta del Cape of Senses include una tradizionale cena di Natale, un trattamento particolare nella Senses SPA e un’esperienza indimenticabile alla scoperta di Verona durante questo periodo magico.

Per Capodanno, invece, il Cape of Senses propone una serata coinvolgente con aperitivo, cena raffinata e tradizionale, intrattenimento musicale e il brindisi allo scoccare della mezzanotte, seguito da DJ set con la talentuosa Hio, una DJ Italo-Brasiliana che ha alle spalle 15 anni di esibizioni a livello internazionale. Un modo esclusivo ed elegante per festeggiare le due tra le più importanti feste dell’anno.