Plasma, i camini a legna ad alte prestazioni by MCZ

La famiglia Plasma è una gamma di camini a legna con prestazioni ambientali al top. La combustione, particolarmente performante ed efficiente, rispetta le più severe normative in tema di emissioni (Ecodesign 2022, 4 Stelle aria PULITA) e permette di ottenere rendimenti ed efficienza paragonabili a quelli degli apparecchi a pellet.

I camini Plasma sono inoltre estremamente facili da utilizzare. Il sistema “Easy Going” permette di regolare la fiamma automaticamente attraverso un cursore, semplice e intuitivo, montato sulla cornice inferiore del camino. Le sue 5 posizioni corrispondono a reali situazioni d’uso quotidiano. Basta posizionarlo su “start”, ad esempio, per accendere rapidamente la fiamma, oppure su “sleep” per mantenere al minimo il consumo di legna e avere una combustione quasi in assenza di ossigeno.

I camini Plasma sono progettati per garantire il massimo sfruttamento del calore, sia nel caso in cui vengano utilizzati a convezione naturale, sia nel caso in cui si preferisca la ventilazione forzata. Tutti i modelli sono integrabili con il sistema Comfort Air®, che permette di canalizzare l’aria calda prodotta dal camino e trasportarla in più stanze, anche non comunicanti o su piani diversi della casa.

La collezione Plasma si compone di:

• quattro modelli frontali, da 75, 85, 95 e 115 centimetri di larghezza

• due modelli bifacciali, da 95 e da 115 centimetri di larghezza

• due modelli trifacciali da 50 e da 95 centimetri di larghezza

• due modelli angolari, da 75 e da 95 centimetri di larghezza.