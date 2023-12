Roger Dubuis presenta l’evoluzione della collezione di orologi Knights of the Round Table

Ecco l’ultimo modello della collezione Knights of the Round Table firmata Roger Dubuis, nuova entusiasmante avventura del mondo dell’orologeria. In questo epico viaggio, la Terra torna a tremare, chiamando i dodici valorosi eroi a difendere il proprio regno dalla minaccia del ghiaccio. Secondo la leggenda, la Tavola Rotonda è un simbolo di uguaglianza, dove ognuno svolge un ruolo di pari importanza.

Concetto che Roger Dubuis ha messo al centro della sua nuova creazione. La Tavola Rotonda rappresenta il cuore della nostra Manifattura, con il lavoro di designer visionari, orologiai coraggiosi e artigiani fortemente motivati che hanno dato il proprio contributo alla creazione di una coinvolgente storia di eccellenza e incanto.

Racchiudendo le virtù di eroismo, cavalleria e fedeltà, la creatività fa un ulteriore passo in avanti, tuffandosi in una gelida avventura arturiana, popolata da personaggi magnificamente caratterizzati che si muovono nella cornice di splendidi paesaggi glaciali. Ogni dettaglio rivela un’incredibile maestria che si ispira a questa famosa e immortale leggenda.

Da quando è stato presentato il primo segnatempo della collezione Knights of the Round Table nel 2013, Roger Dubuis non ha mai smesso di plasmare e perfezionare l’estetica della collezione, affrontando ogni difficoltà con grande coraggio.

Oggi, i dodici cavalieri, realizzati con la tecnica della microincisione, si muovono con dinamismo, assumendo posture uniche. Ognuno di essi è contraddistinto da una personalità propria e l’orologio diviene il palcoscenico di questo gruppo di eroi in una scena carica di pathos, come cristallizzata un secondo prima dello scatenarsi della battaglia.

Per dare vita a tali figure animate, i cavalieri vengono sottoposti a un rigoroso processo artigianale, meticoloso ed elaborato. Partendo dai disegni iniziali, si realizzano dei modelli in resina per ogni singolo guerriero, tutti perfettamente proporzionati. Vengono quindi effettuate scansioni in 3D, seguite dalla creazione di stampi e successivamente da un processo di forgiatura in oro rosa 18 carati, per ottenere cavalieri alti 6 mm. Infine, tocca alla mano ferma degli artigiani l’arduo compito di incidere manualmente ogni pezzo, portando a termine il processo con squisita maestria. La realizzazione di ogni cavaliere dura da uno a tre giorni e richiede una pazienza certosina. Per riprodurre i minuscoli dettagli della spada e le delicate sfumature dell’armatura è necessario un grande talento. Una mossa falsa e il duello è perso.

Ancora una volta, il quadrante crea un estremo dinamismo aprendosi e mettendo i cavalieri di fronte a una nuova minaccia. Partendo dalla flangia esterna, Roger Dubuis incornicia l’intera scena con un anello trasparente di vetro blu ghiaccio realizzato con il metodo Murano. Ci sono voluti sei mesi di ricerche e prove approfondite per ottenere questa esatta tonalità e conferire all’orologio una colorazione così vivida.

Lo stesso vetro blu ghiaccio trova impiego nel disco principale e nei grandi blocchi che emergono dal lago. Per riprodurre lo scintillio della neve, i blocchi sono rivestiti con porcellana biscuit di Limoges, una tecnica molto particolare, apprezzata per la sua pregiata qualità e la durezza della superficie. In particolare, è un materiale in grado di conferire un’opacità che contrasta e, allo stesso tempo, si armonizza con le superfici luccicanti del vetro in modo superbo.

Ma l’ambizioso processo creativo del quadrante prevede un ulteriore passaggio, poiché gli artigiani di Roger Dubuis assemblano i singoli blocchi uno ad uno, componendo un puzzle 3D dall’architettura magnifica. È una fase impegnativa che, insieme alla manifattura dei cavalieri, richiede un mese di lavoro e tutta la perseveranza del nostro regno orologiero.

La cassa da 45 mm di questo orologio è realizzata in Titanio Damasco, un omaggio all’antico processo di lavorazione dell’acciaio risalente a diversi secoli fa.

Questo sublime segnatempo è alimentato dal calibro Monobalancier RD821, realizzato in-house nell’ambito della manifattura completamente integrata della Maison. Per garantire i più alti standard di eccellenza, ciascuno dei 172 componenti di questo movimento è stato rifinito a mano, nel rispetto dei criteri previsti dal Poinçon de Genève, una delle certificazioni più prestigiose del settore orologiero di oggi.

Inoltre, alla corona e al proteggi-corona è stata intenzionalmente data la forma del fodero della spada, disegnata come se l’arma fosse effettivamente conficcata dentro l’orologio, come la spada che Artù ha estratto dalla roccia segnando il suo destino di re.

Armonizzando comfort, colori e una marcata versatilità, il cinturino dell’orologio ha una tonalità blu scuro. Il sistema di sgancio rapido consente di cambiare il cinturino e di personalizzare l’orologio in pochi secondi.

Questo modello è disponibile in un’edizione limitata di soli 28 esemplari. Questa particolare creazione di Roger Dubuis rivela tutte le abilità congiunte di un’intera Maison.