Timex x Keith Haring celebra l’iconica eredità artistica del writer americano

La collezione Timex x Keith Haring celebra l’eredità del celebre writer e pittore statunitense rendendo omaggio alle linee che caratterizzano la sua street art. Le iconiche immagini che adornano i segnatempo sono tutte ispirate al tema del tempo. Ogni orologio presenta una dirompente combinazione di bianco e nero che omaggia i primi schizzi di Haring frettolosamente disegnati con il gesso sui pannelli neri delle metropolitane di New York. Con questa collezione Timex celebra l’urgente estro artistico che ha trovato espressione in ogni mezzo e in ogni luogo. Gli elementi riconoscibili del lavoro di Haring conferiscono energia al design dei modelli Q Timex, Timex T80 e Easy Reader.

L’iconica linea firmata dai segni di Haring impreziosisce il modello Q Timex. Dotato di cassa rotonda di 38 mm di diametro realizzata in acciaio e alluminio, sfoggia il colore nero su tutti gli elementi creando contrasto con i disegni in bianco. Sul quadrante spicca la figura un orologio stilizzato osservato da tre cani disegnati nella parte bassa. Abbraccia il polso un cinturino in gomma sintetica nero anch’esso arricchito dal medesimo disegno. La firma Keith Haring impreziosisce la lunetta a ore 5.

La collaborazione Timex x Keith Haring trova espressione anche sull’orologio T80, iconico segnatempo digitale con cassa rettangolare da 34 mm realizzata in resina nera opaca. L’orologio propone le funzioni ore, minuti, secondi, data, sveglia oltre al quadrante con l’illuminazione Indiglo. Gli inconfondibili elementi grafici si stagliano in bianco su fondo nero. Il cinturino di resina nero opaco propone disegni in bianco ed è dotato di una fibbia ad ardiglione.

Con Easy Reader la cassa in ottone a basso contenuto di piombo – con finitura color acciaio – da 40 mm di diametro crea un contrasto con i colori del quadrante che incornicia. In bianco su fondo nero le emblematiche linee di Haring disegnano gli elementi del quadrante, le quattro cifre arabe e le lancette a freccia stilizzate. Ad impreziosire il semplice quanto immediato design un cinturino in pelle nera firmato Keith Haring.

L’arte versatile di Keith Haring è celebrata nei segnatempo Q Timex e Easy Reader dotati di movimento al quarzo tre sfere e impermeabili fino a 50 metri e Timex T80 dotato di movimento digitale.