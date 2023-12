Il make perfetto per le festività con Eisenberg

Pochi semplici step permetteranno di rendere il make-up impeccabile: una base perfetta, un focus su occhi e labbra per brillare anche durante le festività. Per la base, Eisenberg propone Les Essentiels du Maquillage, una linea che rappresenta la fusione perfetta tra trattamento e make-up, per un look naturale, sofisticato e a lunga durata. Primer, fondotinta e correttore saranno i tuoi alleati per trucco perfetto.

PERFECTEUR TEINT EXPRESS: effetto Photoshop grazie alla sua texture mousse innovativa, che regala una pelle uniforme per un risultato impeccabile e un trucco di lunga tenuta. Questo perfezionatore attenua le piccole imperfezioni, leviga la grana della pelle e uniforma l’incarnato per un effetto mat. Perfetto come base prima del fondotinta ma anche usato da solo per un risultato naturale. Insomma, un prodotto multiuso.

FOND DE TEINT CORRECTEUR INVISIBLE: una texture lussuosa ultraleggera dal massimo comfort che corregge le imperfezioni, per un effetto seconda pelle, naturale e fresco, assicurando 12 ore di tenuta impeccabile. Caratterizzato dalla presenza di estratti di Melograno utili a neutralizzare i radicali liberi grazie alle loro proprietà antiossidanti, abbinato all’olio di Mandorle dolci che mantiene nutrita e idratata la pelle per tutto il giorno.

CORRECTEUR PRÉCISION: la formula di questo correttore associa la Calendula, dalle virtù emollienti, alla Formula Trio-Moléculaire® dall’azione rigenerante, energizzante e ossigenante. La sua texture fluida e leggera attenua le occhiaie e le imperfezioni, consentendo 8 ore d’idratazione per offrire un incarnato fresco, naturale e riposato.

Eisenberg propone per occhi magnetici “LE MASCARA NOIR”, perfetto per uno sguardo profondo e irresistibile. Grazie ai suoi principi attivi propri del duo molecolare di Alghe Marine, il mascara fornisce benessere alle tue ciglia, idratandole e rafforzandole, favorendone così la loro crescita, il suo scovolino composto da oltre 530 fibre disposte a doppia “V” dona intensità all’espressione dei tuoi occhi.

Per labbra seducenti, invece, Eisenberg propone un rossetto dalle 4 tonalità intramontabili, universali e moderne per rispondere a tutti gli stili e a tutte le stagioni. Perfetto per la sera, soprattutto in occasione delle festività, il rossetto J.E. ROUGE ARDENT illuminerà le vostre labbra lasciandole idratate e ben definite. La sua formula innovativa idrata istantaneamente e dona comfort ed elasticità.