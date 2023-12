Riapre OBLU NATURE Helengeli by Sentido con tutto il fascino maldiviano

Il gruppo Atmosphere Core si rinnova e si espande. Si è svolta a Borgo Ramezzana, a Trino in provincia di Vercelli, un evento dedicato a rilanciare OBLU NATURE Helengeli by Sentido. L’occasione è stata ideale anche per annunciare l’apertura in India di altri resort del Gruppo.

Atmosphere Core, che compie 10 anni, è un gruppo alberghiero intraprendente e dinamico che si impegna costantemente nel far scoprire sempre qualcosa di nuovo ad ospiti e business partners: esperienze esclusive da vivere, sfaccettature, autenticità.

Atmosphere Core è un gruppo alberghiero dinamico e in rapida crescita che attualmente gestisce 8 resort alle Maldive e da poco anche 8 in India. Il Gruppo sta investendo molto sugli eventi dedicati al segmento trade (tour operators): ha organizzato diversi appuntamenti per presentare le sue strutture ai business partners. Nuovo, rinnovato, migliorato: il resort OBLU NATURE Helengeli by Sentido è stato chiuso lo scorso Maggio per ristrutturazione completa e viene ora rilanciato.

La ristrutturazione del resort, che riaprirà agli ospiti il 21 dicembre, ha consentito di aggiungere 40 water villas con piscina, trasformare le Beach Villas in Family Beach Villa Two Bedroom, aggiungere piscina in alcune delle Deluxe Beach Villa, per un totale di 152 suites.

L’offerta del resort si è arricchita di un kids club per rendere anche Helengeli più Family friendly; e ai due ristoranti già presenti (uno fine dining sulla spiaggia con vista sulla laguna e un ristorante a buffet con cucina internazionale) è stato aggiunto Raaga Route, ristorante di cucina Indiana Progressiva (tipico indiano gourmet). Punti di forza del resort: la barriera corallina e i 30 punti di immersione.

La Elena Spa vanta il primato di Spa migliore delle Maldive ed è immersa in un giardino tropicale. L’evento è stato anche occasione per annunciare l’entrata in Atmosphere Core di 8 nuove proprietà in India e punta ad arrivare a 25 entro il 2025, dopo un percorso di successo alle Maldive, con il lancio di 3 marchi e 8 resort in 10 anni. Atmosphere Core si ripromette di applicare in India gli stessi principi virtuosi che hanno contraddistinto l’apertura dei resort alle Maldive: crescita organica, sostenibilità, nuovi standard per l’ospitalità.

Aprirà quindi la sezione Atmosphere Core India, Nepal, Sri Lanka e Bhutan: l’azienda vivrà un’importante espansione in Asia meridionale, continuando a perseguire l’etica del donare con gioia, dal cuore e dall’anima, e perfezionando ed elevando le esperienze individuali realizzate per gli ospiti.