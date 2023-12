Luce scenica per il soffione Melograno di Fima Carlo Frattini

Un’approfondita ricerca tecnologica e formale e una forte componente creativa, sono alla base del nuovo soffione Melograno, nato da un felice connubio tra Fima Carlo Frattini e Melogranoblu, Azienda di illuminazione per interni le cui creazioni sono vere e proprie scenografie di luce.

Fima Carlo Frattini, Azienda sinonimo di competenza progettuale e capacità innovativa nel settore rubinetteria, con questo progetto ha adottato un linguaggio progettuale inedito, che si ispira a un’installazione luminosa e la trasforma in un soffione dal forte impatto scenico, sintesi stilistica della forza dell’acqua unita alla potenza della luce.

Dieci sfere satinate in vetro soffiato, che evocano la forma di una goccia d’acqua, fluttuano all’interno dello spazio doccia sospese a diverse altezze tramite tubi in silicone rivestiti da un’elegante maglia di acciaio. Collegato sopra di esse un disco a soffitto – dal diametro di 50 cm e spessore di 4 cm – che funge sia da elemento di erogazione dell’acqua sia della luce. Qui, infatti, sono collocati tre faretti a led a luce bianca che illuminano le sfere dando vita a suggestivi riflessi e intriganti giochi di luce.

Ciascuna sfera al suo interno, ospita un supporto complanare alla sua superficie, in cui risiede l’innovativo aeratore Mikado di Neoperl che si caratterizza per l’accattivante effetto visivo del flusso, il cui disegno è reso ancora più scenografico da una serie di intrecci e sovrapposizioni che formano un cono di acqua totale del diametro di circa un metro. Un altro plus del soffione è la garanzia di un notevole risparmio idrico che permette di ridurre sensibilmente i consumi, soli 15 litri di acqua al minuto totali, senza influire sul comfort.

Melograno conquista così l’ambiente dedicato al benessere regalando un’esperienza a tutto tondo e nuovi punti di vista. Un soffione che va oltre l’estetica e la funzione, diventando simbolo di nuove forme ed espressioni del vivere la stanza dell’acqua e testimoniando l’approccio dinamico e lo spirito innovativo che accomuna le due aziende che con questo progetto hanno saputo individuare opportunità finora inesplorate nel settore.