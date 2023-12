La dolcezza floreale del Meliloto nella collezione di L’Occitane

La collezione Fiori Indimenticabili di L’Occitane rappresenta un’ode alla ricchezza della natura e alla sua diversità, esplorando fragranze del passato e riportando alla luce fiori che, un tempo, erano parte integrante delle essenze profumate ma che, per qualche motivo, erano caduti nell’oblio. In un viaggio olfattivo unico, L’Occitane si è posta la domanda intrigante: perché alcuni fiori sono scomparsi dal mondo delle fragranze? La risposta a questa domanda ha dato vita a una collaborazione straordinaria tra ricercatori, produttori e profumieri, che ha portato alla selezione di tre fiori eccezionali da oltre 80 varietà studiate.

Questi fiori non sono solo meravigliosi dal punto di vista olfattivo, ma rivestono anche un’importanza fondamentale per la biodiversità. Ognuno di essi svolge un ruolo cruciale nell’arricchimento dell’ecosistema. Il Meliloto, ad esempio, va oltre la sua fragranza affascinante producendo nettare per le api, contribuendo così all’impollinazione e alla produzione del miele. Il Biancospino fornisce rifugio agli uccelli con i suoi rami fioriti e aiuta le api, mentre il Tanaceto agisce come protezione naturale respingendo insetti dannosi. Questi fiori, dimenticati per troppo tempo, sono ora celebrati per il loro contributo alla bellezza della natura.

Il Meliloto, con la sua essenza elegante e sorprendente, è una delle gemme di questa collezione. Appartenente alla famiglia delle fragranze floreali mielate, questo fiore risveglia i sensi con la sua freschezza vegetale, dolcezza floreale e le sottili note di cereali e latte. Oltre alla sua bellezza olfattiva, il Meliloto è stato apprezzato per secoli per le sue proprietà lenitive e decongestionanti, trasformandosi da antiche essenze a ingrediente segreto dei più misteriosi accordi profumati della storia.

La collezione Meliloto è così composta:

Gel Doccia Meliloto 250ml

Una freschezza vegetale e una dolcezza floreale, esaltate da note di cereali e latte. Questo gel doccia dalla texture avvolgente effetto miele deterge delicatamente la pelle lasciandola morbida e profumata. Contiene l’estratto di Meliloto di Provenza.

Latte Corpo Meliloto 250ml

Una freschezza vegetale e una dolcezza floreale, esaltate da note di cereali e latte. Questo latte corpo idrata e lascia la pelle morbida e delicatamente profumata. Contiene l’estratto di Meliloto di Provenza.

Crema Mani Meliloto 30ml

Una freschezza vegetale e una dolcezza floreale, esaltate da note di cereali e latte. Questa crema mani aiuta a idratare e lascia la pelle delicatamente profumata. Contiene estratto di Meliloto di Provenza.

Eau de Parfum Meliloto 50ml

Una fragranza elegante e sorprendente. Una freschezza vegetale e una dolcezza floreale, esaltate da note di cereali e miele.

NOTE DI TESTA: Galbano, Pera

Galbano, Pera NOTE DI CUORE: Foglia di nocciolo, Meliloto (Trifoglio dolce), Fieno

Foglia di nocciolo, Meliloto (Trifoglio dolce), Fieno NOTE DI FONDO: Crusca, Vetiver, Cedro