Le declinazioni dell’olio extravergine di oliva al Borgobrufa Resort

Coccola nutriente per la pelle, sapore intenso per il palato e benessere rilassante per la mente: l’olio extravergine d’oliva è tra le ricchezze dell’Umbria, rinomato nel mondo per la sua eccellente qualità e l’inconfondibile gusto deciso e corposo. In occasione della Giornata Mondiale dell’Olivo, Borgobrufa SPA Resort, hotel 5 stelle a Torgiano (Perugia), celebra tutte le sfumature del re indiscusso delle colture umbre: dalle sfiziose proposte sulla tavola agli esclusivi trattamenti benessere, dalla valorizzazione del territorio alla produzione propria.

Le Gocce del Borgo, infatti, l’olio dell’azienda agricola di Andrea Sfascia, il proprietario di Borgobrufa, in struttura viene impiegato a 360°, dalla cucina alla spa. Per assaporare il gusto autentico dell’Umbria, venerdì 17 novembre il ristorante Quattro Sensi ha ospitato una speciale Cena Oleocentrica in occasione dell’iniziativa Frantoi Aperti 2023, per valorizzare tutte le sfumature del prezioso prodotto. La cena è iniziata con una Focaccia all’olio moraiolo con salvia e cipolla di Cannara come benvenuto, e con una Mousse di ceci di Poggio Aquilone, baccalà in olio cottura e giardiniera croccante come antipasto. Spazio poi alla Minestra di zucca, dop “Colli Assisi Spoleto” con guanciale di cinta senese “Il Buiolo” e aceto di Sagrantino barricato come primo piatto e Salmí di daino selvatico e cavolo nero marinato come secondo, per terminare con Zuppa dolce di frutta e cioccolato all’olio evo.

La dedizione nei confronti dell’oro umbro si riscontra attraverso i due prestigiosi riconoscimenti: il Premio Paolo Pasquali e il Premio Speciale Evoluzione 2023. Il primo, assegnato da Taste The Difference riconosce Elementi Fine Dining guidato da chef Andrea Impero come miglior ristorante d’Italia per la sua capacità nella valorizzazione del prodotto. Il secondo premio, invece, assegnato da Evoluzione 2023, elegge Borgobrufa come miglior struttura in Italia per la promozione del turismo dell’olio, sottolineando il grande rispetto del territorio e la sinergia coi produttori locali, garanzia di assoluta qualità.

Nella suggestiva SPA, la più grande dell’Umbria con 3.000 mq dedicati al wellness, oltre al percorso dal mondo delle acque (con piscina interna ed esterna riscaldate e piscina estiva) al mondo delle saune (con bagno di vapore, sauna della natura e sauna panoramica, vitarium e aemotio SPA, bagno salino e cristalli di neve), sono i trattamenti ad assicurare un’intensa esperienza di benessere. Molti, infatti, raccontano la vera essenza del territorio umbro grazie all’utilizzo di prodotti d’elevata qualità realizzati coi frutti di stagione, come l’olio d’oliva. È il caso del Rituale Bellezza Umbra, un percorso di depurazione e rilassamento con pediluvio, sauna e bagno in vasca imperiale: si comincia con l’impacco corpo ai vinaccioli, poi il peeling viso al burro di nocciole, il massaggio alla schiena con l’olio d’oliva, alle gambe con le more e al viso con tartufo bianco.

Natural Lift-Shock invece, è un trattamento innovativo per un’auto ossigenazione del viso e distensione dei segni del tempo con collagene, acido ialuronico, polifenoli del tartufo bianco e olio d’oliva, disponibile anche l’applicazione dei kinesio taping, speciali cerotti elastici con funzione di drenaggio, scollamento dei tessuti e distensione. Nel menu spa sono disponibili anche numerosi impacchi, realizzati su lettino ad acqua nell’Aemotio SPA con cromoterapia personalizzata: lo Scrub Corpo ai Tesori Umbri offre un’esfoliazione personalizzata con olio d’olivo per un’azione idratante, mentre l’Impacco Rilassante all’Olivo è una coccola con massaggio relax realizzato al caldo burro d’oliva, per una pelle morbida ed elastica. Infine, il Trattamento Viso Borgobrufa è una pulizia rigenerante con peeling di nocciole, crema all’olivo e al vino, che libera dalle impurità e dona un colorito uniforme e splendente alla pelle. In molti di questi trattamenti viene impiegato proprio Le Gocce del Borgo, l’olio d’oliva firmato Borgobrufa SPA Resort.

Chi preferisce addentrarsi nel cuore dell’Umbria per dimenticare lo stress della quotidianità e scoprire la vera essenza di questa terra generosa, può optare per una passeggiata lungo la Via dell’Olio. Scorci di rara bellezza, sublime quiete e profumi inebrianti: camminare tra olivi secolari e la campagna umbra promette di riconnettere l’anima con la natura più pura. Durante il percorso, è anche possibile degustare l’eccellenza dell’oro umbro direttamente in un frantoio. L’olio extravergine d’oliva, infatti, si è recentemente ritagliato un ruolo da protagonista sulle tavole italiane ed è sempre più comune partecipare a degustazioni, accompagnandolo a carni, salumi, bruschette o al bicchiere. Gli ospiti possono richiedere la prenotazione di visite ed esperienze, per andare alla scoperta della Via dell’Olio Umbra.