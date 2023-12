G.T. Design presenta l’ampliamento di gamma dell’iconica collezione Luoghi

G.T. Design, brand pioniere del tappeto contemporaneo, presenta in anteprima un nuovo elemento dell’iconica collezione Luoghi. La collezione di tappeti in lana vergine della Nuova Zelanda firmati da Deanna Comellini, composta da pezzi unici tra design e arte, si contraddistingue soprattutto per essere dipinta a mano su entrambi i lati e per essere espressione della più alta manifattura italiana.

Il nuovo tappeto, dove i materiali più pregiati incontrano l’innovazione tecnologica e il savoir-faire dell’artigianato, vede come protagonista pennellate di nero, rosso e magenta che si uniscono a creare esclusivi motivi floreali rendendo il tappeto di grandissimo impatto visivo.

Luoghi è una delle collezioni simbolo dello stile unico e libero di Deanna Comellini, founder e art director del brand. Con il suo approccio più artistico che industriale, l’artista ha da sempre unito il sapere artigiano, con la sua storia e tecniche secolari, alla progettazione industriale, sviluppando la sua idea di “imperfect design”. Una filosofia che trascende il tempo, improntata alla ricerca e valorizzazione delle imperfezioni per celebrare l’autenticità. Al cuore del suo processo creativo sono le fibre naturali e le lavorazioni sartoriali, per creare pezzi unici e inimitabili, che si coniugano perfettamente in Luoghi. Una delle caratteristiche più peculiari della collezione, che ritroviamo anche in questo nuovo tappeto, e che esaltano la formazione artistica e l’animo da pittrice di Deanna, è la modularità.

Questa collezione di tappeti in lana leggerissima unisce diverse sezioni cucite e rifinite a mano, dando vita a una serie di opere tessili uniche nel loro genere. Ogni sezione ha dimensioni e forme differenti che si adattano perfettamente alle necessità del progetto. Giocando con le diverse combinazioni è possibile personalizzare e rendere sempre unici e innovativi gli ambienti da arredare.

Oltre al lato artistico, Luoghi si contraddistingue anche per leggerezza e calore dato da un materiale resistente e naturale come la lana. Adatto a qualsiasi interior, il nuovo tappeto arricchisce gli spazi, creando un clima confortevole e familiare, contribuendo a rendere l’atmosfera più intima e raccolta.

“Leggeri come plaids, caldi e avvolgenti come abiti, i tappeti della collezione Luoghi, creano spazi altamente accoglienti dedicati al benessere.” – Deanna Comellini.